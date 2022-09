Cosa guardare alla Giornata 1 di UEFA Europa Conference League

West Ham, Villarreal, Nizza e Colonia sono tra le squadre che cercheranno di conquistare i primi tre punti nella prima giornata di UEFA Europa Conference League punti giovedì sera.

In questo articolo, analizziamo alcuni spunti di discussione prima delle partite di apertura.

Come funzionano le qualificazioni per la fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi accedono automaticamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi di finale si disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta tra le otto seconde classificate dei gironi e le terze classificate dei gironi di UEFA Europa League.

Giovedì 8 settembre

Gruppo A: Hearts - İstanbul Başakşehir, Fiorentina - RFS

Gruppo B: Anderlecht - Silkeborg, West Ham - FCSB

Gruppo C: Villarreal - Lech, Austria Wien - H. Beer-Sheva

Gruppo D: Slovácko - Partizan, Nice - Köln

Gruppo E: Vaduz - Apollon Limassol, Dnipro-1 - AZ Alkmaar

Gruppo F: Molde - Gent, Shamrock Rovers - Djurgården

Gruppo G: Ballkani - CFR Cluj, Sivasspor - Slavia Praha

Gruppo H: Basel - Pyunik, Slovan Bratislava - Žalgiris

Cosa guardare

Sfida agli Hammers per l'FCSB

"Sarà ancora un momento emozionante", ha dichiarato l'allenatore del West Ham, David Moyes, dopo il sorteggio della fase a gironi, con la squadra pronta a scendere in campo nuovamente in Europa dopo aver raggiunto le semifinali di Europa League nella scorsa stagione. "Sono molto contento di essere tornato in Europa. Per due anni di fila il West Ham è in Europa, è fantastico".

" Altrettanto entusiasta è l'allenatore dell'FCSB, Nicolae Dică, felice che i suoi giocatori potranno vivere un'esperienza di calcio di questo livello. La squadra rumena è uscita nelle qualificazioni in questa competizione lo scorso anno, ma ora è pronta per la prestigiosa trasferta nella capitale inglese. "Hanno bisogno di vedere cosa significa giocare con 50-60.000 tifosi sugli spalti", ha detto.

Villarreal pronto a impressionare

Vincitore dell'Europa League nel 2020/21, il Villarreal di Unai Emery ha raggiunto le semifinali di Champions League per la seconda volta nella scorsa stagione. Grazie al settimo posto nella Liga si è qualificato in Europa Conference League ed Emery sarà tra i favoriti per la vittoria nella competizione, avendo vinto l'Europa League per tre volte durante la sua avventura al Siviglia.

Per il Lech Poznań, squadra ospite alla prima giornata, si preannuncia una gara difficile in Spagna, ma la squadra di John van den Brom è cresciuta dopo aver disputato otto qualificazioni europee quest'estate e l'allenatore olandese è entusiasta della sfida che lo attende. "È una cosa importante per me, per la squadra e per tutto il club", ha detto. I "Ferrovieri" hanno già superato due volte la fase a gironi di Europa League/Coppa UEFA e potrebbero ancora sorprendere.

Nizza e Colonia tornano a sfidarsi

La squadra francese e quella tedesca si sfidano nel Gruppo D, ma solo i tifosi con grande memoria possono ricordare il precedente incontro del Nizza con il Colonia. I due club si sono incrociati nel terzo turno della Coppa UEFA 1973/74: "Les Aiglons" hanno vinto per 1-0 allo Stade du Ray prima di capitolare in Germania, perdendo per 4-0 al ritorno.

Con in rosa le ex stelle della Premier League Kasper Schmeichel, Aaron Ramsey e Nicolas Pépé, il Nizza è allenato da Lucien Favre, il cui fortunato periodo alla guida del Borussia Mönchengladbach si è concluso all'indomani della sconfitta per 1-0 contro il Colonia il 19 settembre 2015. Nel frattempo, il tecnico del Colonia Steffen Baumgart non vede l'ora di iniziare la stagione: "I nostri tifosi saranno entusiasti di queste partite, proprio come noi", ha detto.

Quando si gioca la fase a gironi di Europa Conference League? Giornata 1: 8 Settembre 2022

Giornata 2: 15 Settembre 2022

Giornata 3: 6 Ottobre 2022

Giornata 4: 13 Ottobre 2022

Giornata 5: 27 Ottobre 2022

Giornata 6: 3 Ottobre 2022

L'esordio della Fiorentina

• La Fiorentina fa il suo esordio in casa contro i campioni lettoni dell'RFS, ma poi l'attendere una sfida impegnativa quando scenderà in campo in trasferta contro l'İstanbul Başakşehir dell'ex Arsenal e Real Madrid Mesut Özil.