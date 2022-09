Cosa guardare alla prima giornata di UEFA Europa League

Avendo vinto importanti titoli continentali, Manchester United, Lazio e PSV Eindhoven possono iniziare in fiducia la fase a gironi di UEFA Europa League, ma ad attenderle non ci sono prove facili.

In questo articolo presentato da Enterprise, analizziamo alcuni spunti di discussione prima delle partite di apertura.

Qualificazione alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi passano automaticamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi si giocheranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che oppongono le otto seconde classificate nei gironi di UEFA Europa League alle terze classificate nei gironi di UEFA Champions League. Le terze classificate in Europa League vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

Giovedì 8 settembre

Gruppo A: Zürich - Arsenal, PSV Eindhoven - Bodø/Glimt

Gruppo B: AEK Larnaca - Rennes, Fenerbahçe - Dynamo Kyiv

Gruppo C: Ludogorets - Roma, HJK Helsinki - Real Betis

Gruppo D: Malmö - Braga, Union Berlin - St Gilloise

Gruppo E: Man United - Real Sociedad, Omonoia - Sheriff

Gruppo F: Lazio - Feyenoord, Sturm Graz - Midtjylland

Gruppo G: Freiburg - Qarabağ, Nantes - Olympiacos

Gruppo H: Crvena zvezda - Monaco, Ferencváros - Trabzonspor

Highlights 2021: Real Sociedad - Man. United 0-4

Cosa guardare

Real Sociedad all'Old Trafford

"L'Europa è sempre speciale", ha detto l'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, al sorteggio della fase a gironi di Europa League. Dopo un avvio difficile all'Old Trafford, l'olandese può essere ottimista per la sfida contro la Real Sociedad, che ha definito "un club davvero eccezionale" e "un'avversaria tosta".

La squadra di San Sebastián ha tra le sue fila David Silva, ex centrocampista del Manchester City, ma ha perso complessivamente 4-0 contro lo United ai sedicesimi di Europa League 2020/21. La Real deve ancora segnare in quattro partite contro i Red Devils ma sembra l'avversaria più difficile del Gruppo E, completato da Omonoia e Sheriff.

Highlights finale: Roma - Feyenoord

La Lazio ospita il Feyenoord nel Gruppo F

Gli unici precedenti tra Lazio e Feyenoord risalgono alla seconda fase a gironi della UEFA Champions League 1999/2000, quando la squadra di Rotterdam ha vinto 2-1 a Roma e pareggiato 0-0 in casa. Tuttavia, il Feyenoord potrebbe ritenere di avere un conto in sospeso, avendo perso 1-0 contro i cugini della Roma in finale di Europa Conference League a Tirana.

L'allenatore Arne Slot considera Maurizio Sarri un vero uomo di calcio. "L'ho seguito molto da giovane perché faceva giocare il Napoli alla grande", ha detto. Sarri ha affrontato il Feyenoord con il Napoli nella fase a gironi di Champions League 2017/18; la sua squadra ha vinto 3-1 in casa ma ha perso 2-1 al ritorno a Rotterdam.

Highlights fase a gironi: Bodø/Glimt - Roma 6-1

Bodø/Glimt contro la determinazione del PSV

L'allenatore del PSV, Ruud van Nistelrooy, aveva puntato al ritorno in Champions League, competizione di cui era stato protagonista con il Manchester United e il Real Madrid, ma dopo la sconfitta contro i Rangers agli spareggi inizia la sua prima fase a gironi UEFA in un'altra competizione.

I campioni di Norvegia del Bodø/Glimt hanno battuto la Roma 6-1 nella scorsa fase a gironi di Europa Conference League, poi hanno eliminato Celtic e AZ Alkmaar e si sono arresi alla squadra di José Mourinho ai quarti di finale. Nonostante la deludente sconfitta contro la Dinamo Zagabria agli spareggi di Champions League, l'allenatore Kjetil Knutsen non è disperato. "È molto gratificante giocare partite così importanti con un club così piccolo - ha detto -. Impariamo sempre cose nuove".

Quando si gioca la fase a gironi di Europa League? Prima giornata: 8 settembre 2022

Seconda giornata: 15 settembre 2022

Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

Grandi gol dell'Arsenal in Europa League

Altri spunti e giornate successive

• L'Arsenal affronta il PSV a Londra alla seconda giornata. Il PSV ha pareggiato 1-1 nell'ultima trasferta contro i Gunners, superando gli ottavi di Champions League 2006/07.

• La Roma, vincitrice dell'Europa Conference League, gioca il primo dei due confronti con il Real Betis alla terza giornata. Mourinho ha già vinto questa competizione come Coppa UEFA (Porto, 2002/03) ed Europa League (Manchester United, 2016/17).

• Il Ferencváros sarà da seguire nella fase a gironi; unica squadra ungherese coinvolta nella fase a gironi di tutte le competizioni maschili per club della stagione, ha infatti la possibilità di giocare la finale nella propria città.