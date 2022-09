Cosa guardare alla prima giornata di UEFA Champions League

La UEFA Champions League prende il via con 16 partite distribuite tra martedì e mercoledì.

UEFA.com seleziona alcuni temi caldi in vista delle gare di apertura.

6 settembre

Gruppo E: Dinamo Zagreb - Chelsea, Salzburg - AC Milan

Gruppo F: Celtic - Real Madrid, Leipzig - Shakhtar

Gruppo G: Sevilla - Man City, Dortmund - Copenhagen

Gruppo H: Paris - Juventus, Benfica - Maccabi Haifa

7 settembre

Gruppo A: Ajax - Rangers, Napoli - Liverpool

Gruppo B: Atlético - Porto, Club Brugge - Leverkusen

Gruppo C: Inter - Bayern, Barcelona - Plzeň

Gruppo D: Frankfurt - Sporting CP, Tottenham - Marseille

Cosa guardare

Il Celtic ospita i campioni in carica

Il Celtic mancava dalla fase a gironi di Champions League dal 2017/18 ma, dopo aver strappato il titolo ai Rangers, è tornato con il botto. La squadra di Carlo Ancelotti è campione in carica in Spagna e in Europa, ma il suo collega Ange Postecoglou vuole che i suoi ragazzi la considerino battibile.

"Quando hai opportunità come queste - ha spiegato il tecnico l'australiano - è meglio scambiare la maglia con i giocatori che ammiri dopo averli battuti, piuttosto che prenderne una per la tua collezione". Ma cosa dice l'almanacco? L'unico precedente con il Real Madrid risale ai quarti di Coppa dei Campioni 1979/80, quando la squadra scozzese ha vinto 2-0 in casa ma si è arresa 3-0 in Spagna.

Haaland torna a Siviglia con il City

L'ultima volta che Erling Haaland ha giocato a Siviglia, per l'apertura degli ottavi di finale di Champions League 2020/21, Marca lo ha definito "un mostro". Con il Dortmund, l'attaccante ha segnato una doppietta in entrambe le gare, suggellando un 5-4 complessivo, e il quotidiano sportivo spagnolo ha concluso: "Nessun difensore può fermarlo nel gioco aereo".

Il Siviglia cercherà di smentire il giornale e neutralizzare il norvegese, che torna all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán per la sua prima partita della fase a gironi con la maglia del City. Tuttavia, le statistiche suggeriscono che i padroni di casa potrebbero trovarsi in difficoltà: Haaland ha infatti segnato una tripletta al suo debutto in Champions League con il Salisburgo (6-2 contro il Genk a settembre 2019) e due gol nella prima partita nella competizione con il BVB (2-1 agli ottavi contro il Paris a febbraio 2020).

Bayern e Inter aprono il "girone della morte"

Julian Nagelsmann non ha avuto dubbi dopo il sorteggio del Bayern contro Inter, Barcellona e Plzeň nel Gruppo C: "Sicuramente è il girone più impegnativo", ha affermato l'allenatore dei campioni di Germania. Tuttavia, crede che la sua squadra possa essere all'altezza di qualsiasi sfida: "Penso che possiamo arrivare primi".

Il Bayern ha segnato 20 gol nelle prime quattro partite ufficiali in Germania e il neoacquisto Sadio Mané ha cercato di non far rimpiangere troppo Robert Lewandowski. L'Inter di Simone Inzaghi, però, non farà da sparring partner: seconda classificata in Serie A la scorsa stagione, ha attaccanti di livello come Edin Džeko, Lautaro Martínez e Romelu Lukaku.

Quando si gioca la fase a gironi di UEFA Champions League? Prima giornata: 6/7 settembre 2022

Seconda giornata: 13/14 settembre 2022

Terza giornata: 4/5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

Altri spunti e giornate successive

• La posta nel Gruppo C si alzerà ulteriormente alla seconda giornata, quando Robert Lewandowski tornerà ad affrontare il Bayern con il Barcellona. Il giorno dopo, Haaland incontrerà il Dortmund con il City.

• Alla terza giornata, Anfield ospita il primo doppio confronto tra Liverpool e Rangers che, sorprendentemente, non si sono mai affrontate nelle competizioni UEFA.

• Con Cristiano Ronaldo assente dalla fase a gironi, Lionel Messi ha la possibilità di colmare il divario di 15 gol che lo separa dal suo rivale di lunga data nella classifica marcatori di tutti i tempi. Sotto di loro, Lewandowski e Karim Benzema iniziano la stagione 2022/23 appaiati con 86 gol.