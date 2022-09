Turno 2 Women's Champions League: Arsenal, Juventus, Paris, Real Madrid e Roma qualificate

Il turno 2 della UEFA Women's Champions League stabilirà la griglia completa della fase a gironi.

Arsenal, Benfica, Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Rosengård, Slavia Praha, St. Pölten, Vllaznia e Zurigo si sono qualificate mercoledì. La Roma ha centrato l'obiettivo oggi, mentre il Bayern contenderà l'ultimo posto disponibile alla Real Sociedad in serata. In questo modo si conosceranno tutte le squadre che si uniranno al Lione campione in carica e alle altre ammesse di diritto, ovvero Barcellona, Chelsea e Wolfsburg.

Le 15 squadre che hanno superato il turno 1 hanno raggiunto le nove che partivano da questa fase ed erano suddivise in percorso Campioni e Piazzate.

Chi partecipa alla fase a gironi? Le campionesse in carica e le vincitrici del campionato delle tre federazioni più in alto nel ranking (Francia, Germania e Inghilterra). Poiché il Lione è sia detentore del titolo che campione di Francia, partecipa alla fase a gironi anche la vincitrice del campionato della quarta federazione nel ranking (Spagna), ovvero il Barcellona, che si unisce a Lione, Wolfsburg e Chelsea. Lyon (FRA, campione in carica)

Wolfsburg (GER)

Chelsea (ENG)

Barcelona (ESP) Queste squadre saranno raggiunte dalle 12 vincitrici del turno 2, sette delle quali provengono dal percorso Campioni (campioni nazionali) e cinque dal percorso Piazzate (squadre arrivate seconde o terze in campionato). Arsenal (ENG)

Benfica (POR)

Juventus (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP)

Roma (ITA)

Rosengård (SWE)

Slavia Praha (CZE)

St. Pölten (AUT)

Vllaznia (ALB)

Zürich (SUI) Il sorteggio della fase a gironi sarà trasmesso in diretta streaming lunedì 3 ottobre alle 13:00 CET.

Tutte le partite

Giovedì 29 settembre

Roma - Sparta Praha 4-1 (tot. 6-2)

Bayern München - Real Sociedad (19:00, andata 1-0)

Petra Bertholdová ha portato il risultato complessivo in parità per lo Sparta, ma Carina Wenninger ha pareggiato prima dell'intervallo. Nella ripresa, Andressa Alves Moeka Minami ed Emilie Haavi hanno suggellato la qualificazione delle giallorosse, all'esordio nella competizione.

Vivianne Miedema (Arsenal) ha segnato ed eliminato l'Ajax

Mercoledì 28 settembre

Slavia Praha - Valur 1-0 (tot. 1-0)

Vllaznia - Vorskla-Kharkiv-2 2-1 (tot. 3-2)

Rosengård - Brann 3-1 (tot 4-2)

Häcken - Paris Saint-Germain 1-2 (tot 1-4)

Ajax - Arsenal 0 -1 (tot. 2-3)

St. Pölten - KuPS Kuopio 2-2 (dts, tot. 3-2)

Zürich - SFK 2000 Sarajevo 3-0 (tot. 10-0)

Real Madrid - Rosenborg 2-1 (tot. 5-1)

Benfica - Rangers 2-1 (dts, tot. 5-3)

Juventus - HB Køge 2-0 (tot. 3-1)

Lo Slavia è la prima squadra ceca a raggiungere la nuova fase a gironi grazie alla vittoria sul Valur, che però si è già assicurato il ritorno la prossima stagione perché ha da poco difeso il titolo in Islanda.

Grazie a uno spettacolare gol di controbalzo di Gresa Berisha, il Vllaznia è diventato il primo club albanese a classificarsi tra le prime 16 squadre in qualsiasi competizione UEFA dopo il KF Tirana, che nel 1989/90 era arrivato agli ottavi di Coppa dei Campioni maschile.

Il gol nel secondo tempo di Sofie Bredgaard e la doppietta di Mimmi Larsson hanno qualificato il Rosengård, che come Slavia e Vllaznia era uscito a questo turno la scorsa stagione.

Già a segno all'andata, Lieke Martens e Kadidiatou Diani si sono ripetute anche al ritorno, certificando la qualificazione del Paris.

Vivianne Miedema ha fatto ritorno nei Paesi Bassi con l'Arsenal, trionfatore nel 2007, e ha segnato il gol-partita contro l'Ajax.

Il KuPS, all'esordio, ha recuperato due volte contro il St. Pölten, costringendolo ai tempi supplementari. A 2' dal termine, però, Mateja Zver ha segnato il secondo gol personale (il terzo dell'incontro) e ha regalato alla squadra austriaca la prima presenza nella fase a gironi.

Lo Zurigo ha messo fine alla 20ª partecipazione del Sarajevo (record) con una doppietta di Seraina Piubel.

Il Real Madrid si è imposto in rimonta sul Rosenborg, bissando il successo dell'andata e approdando alla fase a gironi.

Emma Watson, 16 anni, ha pareggiato all'87' per i Rangers in casa del Benfica, mandando l'incontro ai supplementari, ma la squadra portoghese si è imposta con un gol di Cloé Lacasse e un altro di Jésica Silva.

Sara Björk Gunnarsdóttir, arrivata alla Juve dal Lione quest'estate, è andata a segno con il suo quinto club diverso nella competizione, aiutando le bianconere a superare un'altra squadra che aveva partecipato alla scorsa fase a gironi.

Sara Björk Gunnarsdóttir festeggia il gol segnato per la Juventus Getty Images

Mercoledì 21 settembre

SFK 2000 Sarajevo - Zürich 0-7

KuPS Kuopio - St. Pölten 0-1

Vorskla-Kharkiv-2 - Vllaznia 1-1

Brann - Rosengård 1-1

Rosenborg - Real Madrid 0-3

Sparta Praha - Roma 1-2

Valur - Slavia Praha 0-1

Paris Saint-Germain - Häcken 2-1

Il Paris ha ottenuto una vittoria in extremis grazie a Kadidiatou Diani contro l'Häcken, presente nella fase a gironi 2021/22. Le parigine sono passate in vantaggio grazie al gol del neo acquisto estivo Lieke Martens ma hanno subito il pari da Marika Bergman-Lundin prima della rete di Diani. Sarah Bouhaddi, anche lei arrivata in estate, ha superato Emma Byrne come portiere con il maggior numero di presenze nei club femminili UEFA (78), mentre Ramona Bachmann è diventata la quinta giocatrice appena a raggiungere le 80 presenze.

Caroline Weir, che nel primo turno ha segnato col Real Madrid eliminando il suo ex club - il Manchester City - ha fatto una doppietta in casa del Rosenborg.

La Roma, che punta a un posto nella fase a gironi nel suo esordio in Europa, ha segnato nei minuti finali il gol del 2-1 in casa dello Sparta, formazione arrivata in passato ai quarti.

L'altra squadra passata dai quarti di finale, lo Slavia, ha vinto per 1-0 contro il Valur, formazione arrivata una volta agli ottavi.

Il Rosengård, arrivato in passato in semifinale, ha pareggiato in casa del Brann; anche il Vllaznia è tornato a casa con un 1-1 nell'andata in casa contro il Vorskla-Kharkiv-2.

Zurigo e St. Pölten, arrivati entrambi in passato agli ottavi di finale, ma che hanno mancato l'accesso alla fase a gironi nella scorsa stagione, hanno entrambi vinto in trasferta.

Emilie Haavi esulta dopo il gol della vittoria contro la Roma

Martedì 20 settembre

HB Køge - Juventus 1-1

Real Sociedad - Bayern München 0-1

Rangers - Benfica 2-3

Arsenal - Ajax 2-2

Il Bayern si è imposto per 1-0 in casa della Real Sociedad, che al suo debutto europeo ha attirato all'Anoeta, sede della finale 2020, una folla di 11.479 persone, un record per qualsiasi partita prima della competizione vera e propria.

Oltre al Bayern altre due squadre arrivate ai quarti 2021/22 hanno pareggiato: la Juventus in casa di un'altra arrivata alla fase a gironi, l'HB Køge, e l'Arsenal, vincitore nel 2007, contro l'Ajax, che nel turno 1 ha eliminato i quattro volte campioni del Frankfurt.

Il Benfica, che punta anch'esso al ritorno nella fase a gironi, ha vinto un'emozionante partita a Ibrox contro i Rangers, che hanno superato il turno 1 al debutto.

L'esultanza dell'HB Køge dopo un gol alla Juventus Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

I 10 gol più belli della stagione 2021/22

Guida alle squadre

L'Arsenal è stato campione nel 2007 e ha disputato i quarti la scorsa stagione.

Il Paris Saint-Germain è arrivato secondo nel 2015 e nel 2017 e ha raggiunto le semifinali nelle ultime tre stagioni.

Anche il Bayern è già stato semifinalista e ha giocato i quarti la scorsa stagione.

Ai quarti 2021/22 c'erano anche Juventus e Madrid, che provenivano da questo turno insieme all'Arsenal.

Benfica, Häcken e HB Køge erano nella fase a gironi della scorsa edizione.

Rosengård e Malmö sono state semifinaliste nel 2003/04.

Anche Häcken (quando si chiamava Göteborg), Sparta, Slavia e Valur sono approdate ai quarti nelle passate edizioni.

L'Ajax ha eliminato le quattro volte campionesse del Francoforte al turno 1.

Il Sarajevo è diventata la prima squadra in gara per 20 stagioni di seguito (20 partecipazioni è anche un record ex equo).

All'esordio: Brann (che fino al 2021 si chiamava Sandviken), KuPS, Rangers, Real Sociedad, Roma

Albania, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Cechia, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia e Scozia non erano rappresentate nella fase a gironi della scorsa edizione. Nessun club albanese né bosniaco ha mai raggiunto gli ottavi di finale con qualsiasi format.

Lo Zurigo ha vinto 3-2 a Sarajevo al secondo turno di qualificazione 2008/09.

Highlights finale 2022: Barcelona - Lyon 1-3

Da quale percorso provengono le squadre?

Percorso Piazzate

Arsenal (ENG)

Paris Saint-Germain (FRA)

Real Sociedad (ESP) o Bayern München (GER)

Real Madrid (ESP)

Roma (ITA)

Percorso Campioni

Benfica (POR)

Juventus (ITA)

Rosengård (SWE)

Slavia Praha (CZE)

St. Pölten (AUT)

Vllaznia (ALB)

Zürich (SUI) 

Calendario della stagione

Sorteggio fase a gironi

13:00 CET, 3 ottobre, Nyon

Fase a gironi

Giornata 1: 19/20 ottobre

Giornata 2: 26/27 ottobre

Giornata 3: 23/24 novembre

Giornata 4: 7/8 dicembre

Giornata 5: 15/16 dicembre

Giornata 6: 21/22 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

13:00 CET, 20 gennaio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 21/22 marzo

Ritorno: 29/30 marzo

Semifinali

Andata: 22/23 aprile

Ritorno: 29/30 aprile

Finalee (PSV Stadion, Eindhoven)

3 o 4 giugno (da concordare)