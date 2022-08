Indovina i risultati della UEFA Europa Conference League con Predictor

Porta il divertimento in un'altra dimensione con Predictor, il gioco che ti permette di pronosticare il risultato di ogni partita di UEFA Europa Conference League.

Per ogni partita vengono assegnati punti se indovini il risultato esatto, il numero esatto di gol in casa, il numero esatto di gol in trasferta e la differenza reti esatta. Inoltre, puoi aumentare i tuoi punti pronosticando il Player of the Match ufficiale della partita e la prima squadra a segnare durante le fasi a eliminazione diretta.

Gioca a Predictor Europa Conference League

Inoltre, riceverai punti bonus se pronosticherai un risultato scelto da meno del 10% degli altri utenti e potrai utilizzare un booster 2x per raddoppiare i potenziali punti per una partita a scelta in ogni giornata di gara.

Predictor è completamente gratuito. I pronostici possono essere modificati in qualsiasi momento fino all'inizio di ogni partita. Sfida i tuoi amici e prova a scalare le classifiche pubbliche: accedi in qualsiasi momento prima del calcio d'inizio e inizia a fare i tuoi pronostici!

Gioca a Predictor Europa Conference League