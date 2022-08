Fase a gironi Europa League: guida alle squadre

Manchester United, Arsenal, Roma e Lazio sono tra le squadre in corsa per un posto nella finale di Budapest.

Tra le squadre in lizza ci sono 12 qualificate di diritto, dieci vincitrici degli spareggi e dieci provenienti dagli spareggi e terzo turno di UEFA Champions League.

UEFA.com traccia il profilo delle contendenti.

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 160°

Come si è qualificato: spareggi (V 5-1tot. contro Dnipro-1)

Passata stagione: N/A (prima qualificazione in Europa dal 2018/19)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2011/12, 2018/19, 2022/23)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 17°

Come si è qualificato: direttamente, quinto posto in Premier League

Passata stagione: N/A (prima qualificazione in Europa dal 2020/21)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1999/2000, 2018/19)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 78°

Come si è qualificato: direttamente, vincitore Coppa di Spagna

Passata stagione: ottavi di finale (S 3-2tot. contro Eintracht Frankfurt)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (1998/99, 2005/06, 2013/14, 2021/22)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 94°

Come si è qualificato: spareggi UEFA Champions League (S 4-2tot., dts contro Copenhagen)

Passata stagione: quarti di finale UEFA Europa Conference League (S 5-2tot. contro Roma)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2022/23)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 35°

Come si è qualificato: direttamente, quarto posto in Portogallo

Passata stagione: quarti di finale (S 3-2tot. contro Rangers)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (2010/11)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 36°

Come si è qualificato: spareggi UEFA Champions League (S 5-4tot. contro Maccabi Haifa)

Passata stagione: ottavi di finale (S 4-2tot. contro Rangers)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1978/79)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 39°

Come si è qualificato: spareggi UEFA Champions League (S 5-0tot. contro Benfica)

Passata stagione: fase a gironi UEFA Champions League (quarto posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2008/09)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 107°

Come si è qualificato: spareggi (V 6-1tot. contro Austria Wien)

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta UEFA Europa Conference League (S 6-4tot. contro Slavia Praha)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2012/13)

Ferencváros (HUN)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 98°

Come si è qualificato: spareggi (V 4-1tot. contro Shamrock Rovers)

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1971/72)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 42°

Come si è qualificato: direttamente, terzo posto Paesi Bassi

Passata stagione: vice campione UEFA Europa Conference League (S 1-0 contro Roma)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1973/74, 2001/02)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 103

Come si è qualificato: direttamente, sesto in Bundesliga

Passata stagione: N/A (prima qualificazione in Europa dal 2017/18)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2001/02)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 139°

Come si è qualificato: spareggi (V 2-1tot. contro Silkeborg)

Passata stagione: fase a gironi UEFA Europa Conference League (terzo posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2014/15, 2022/23)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 31°

Come si è qualificato: direttamente, quinto posto in Italia

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta (S 4-3tot. contro Porto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1997/98)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 70°

Come si è qualificato: spareggi (V 4-3tot. contro Žalgiris)

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2013/14)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 68°

Come si è qualificato: spareggi (V 5-1tot. contro Sivasspor)

Passata stagione: fase a gironi UEFA Champions League (quarto posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2018/19, 2019/20)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 10°

Come si è qualificato: durettamente, sesto in Premier League

Passata stagione: ottavi di finale UEFA Champions League (S 2-1tot. contro Atlético Madrid)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (2016/17)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 87°

Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione UEFA Champions League (S 7-2tot. contro Benfica)

Passata stagione: fase a gironi (terzo posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2015/16)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 61°

Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione UEFA Champions League (S 4-3tot. contro PSV Eindhoven)

Passata stagione: ottavi di finale (S 3-1tot. contro Braga)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1996/97)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): N/A

Come si è qualificato: direttamente, vincitore Coppa di Francia

Passata stagione: N/A (prima qualificazione in Europa dal 2001/02)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1985/86, 1994/95)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 40°

Come si è qualificato: spareggi (V 2-2tot. 3-1dcr contro Apollon)

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta (S 5-1tot. contro Napoli)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2004/05, 2011/12, 2016/17, 2019/20, 2020/21)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 168°

Come si è qualificato: spareggi (V 4-0tot. contro Gent)

Passata stagione: fase a gironi UEFA Europa Conference League (terzo posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2020/21, 2022/23)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 50°

Come si è qualificato: spareggi UEFA Champions League (S 3-2tot. contro Rangers)

Passata stagione: quarti di finale UEFA Europa Conference League (S 2-1tot. contro Leicester)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1977/78)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 64°

Come si è qualificato: spareggi UEFA Champions League (S 2-1tot. contro Plzeň)

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta UEFA Europa Conference League (L 6-1tot. contro Marseille)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 62°

Come si è qualificato: direttamente, sesto in Liga

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta (S 5-3tot. contro Leipzig)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1988/89)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 49°

Come si è qualificato: direttamente, quarto posto in Ligue 1

Passata stagione: ottavi di finale UEFA Europa Conference League (S 3-2tot. contro Leicester)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2018/19)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 11°

Come si è qualificato: vincitore UEFA Europa Conference League

Passata stagione: vincitore UEFA Europa Conference League (V 1-0 contro Feyenoord)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1990/91)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 72°

Come si è qualificato: spareggi (V 0-0tot. 3-2dcr contro Pyunik)

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta (S 2-2tot. 3-2dcr contro Braga)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: spareggi fase a eliminazione diretta (2021/22)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): N/A

Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione UEFA Champions League (S 3-2tot. contro Rangers)

Passata stagione: N/A (esordio in Europa)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2022/23)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 151°

Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione UEFA Champions League (S 3-1gg contro Dynamo Kyiv)

Passata stagione: fase a gironi UEFA Europa Conference League (quarto posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1983/84)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 226°

Come si è qualificato: spareggi UEFA Champions League (S 2-1tot. contro Copenhagen)

Passata stagione: spareggi UEFA Europa Conference League (S 5-1tot. contro Roma)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2011/12, 2013/14, 2014/15)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 100

Come si è qualificato: direttamente, quinto in Bundesliga

Passata stagione: fase a gironi UEFA Europa Conference League (terzo posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2022/23)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 175°

Come si è qualificato: spareggi (V 3-1tot. contro Hearts)

Passata stagione: N/A (prima qualificazione in Europa dal 2018/19)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (1998/99)

*dati relativi alla UEFA Europa League se non indicato diversamente.