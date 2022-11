UEFA Europa League: quali squadre sono ancora in gara?

Arsenal e Manchester United sono ancora in corsa per vincere la UEFA Europa League, mentre Ajax, Barcellona e Juventus si uniscono dalla UEFA Champions League. Lazio e Trabzonspor, invece, sono già uscite dalla competizione.

Le otto seconde classificate nei gironi di UEFA Europa League vengono raggiunte agli spareggi per la fase a eliminazione diretta dalle otto terze classificate nei gironi di UEFA Champions League. Le otto vincitrici dei gironi di Europa League passano direttamente agli ottavi.

UEFA.com traccia il profilo di tutte le contendenti.

Le squadre partecipanti Spareggi per la fase a eliminazione diretta

Teste di serie: Man United, Midtjylland, Monaco, Nantes, PSV, Rennes, Roma, Union Berlin

Non teste di serie: Ajax, Barcelona, Juventus, Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar, Sporting CP Ottavi di finale

Teste di serie: Arsenal, Betis, Fenerbahçe, Ferencváros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise



Spareggi per la fase a eliminazione diretta

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 15°

Terzo nel Gruppo A di UEFA Champions League

Passata stagione: ottavi di Champions League (S 2-3tot. contro Benfica)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: F vincitore (1991/92)

Può affrontare: Man United, Midtjylland, Monaco, Nantes, Rennes, Roma, Union Berlin

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 6°

Terzo nel Gruppo C di UEFA Champions League

Passata stagione: quarti di finale (S 4-3tot. contro Frankfurt)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1975/76, 1977/78, 1995/96, 2000/01)

Può affrontare: Man United, Midtjylland, Monaco, Nantes, PSV, Rennes, Roma, Union Berlin

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 8ª

Terza nel Gruppo H di UEFA Champions League

Passata stagione: ottavi di Champions League (S 1-4tot. contro Villarreal)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitrice (1976/77, 1989/90, 1992/93)

Può affrontare: Man United, Midtjylland, Monaco, Nantes, PSV, Rennes, Union Berlin

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 30°

Terzo nel Gruppo B di UEFA Champions League

Passata stagione: ottavi di finale (S 4-2tot. contro Atalanta)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitore (1987/88)

Può affrontare: Man United, Midtjylland, Monaco, Nantes, PSV, Rennes, Roma

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 10°

Gruppo E: V5 P0 S1 GF10 GS3

Passata stagione: ottavi di Champions League (S 2-1tot. contro Atlético)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitore (2016/17)

Può affrontare: Ajax, Barcelona, Juventus, Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar, Sporting CP

Highlights finale 2017: Ajax - Man. United 0-2

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 87°

Gruppo F: V2 P2 S2 GF12 GS8

Passata stagione: fase a gironi (terzo)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi (2015/16)

Può affrontare: Ajax, Barcelona, Juventus, Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar, Sporting CP

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 61°

Gruppo H: V3 P1 S2 GF9 GS8

Passata stagione: ottavi (S 3-1tot. contro Braga)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1996/97)

Può affrontare: Ajax, Barcelona, Juventus, Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar, Sporting CP

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): N/D

Gruppo G: V3 P0 S3 GF6 GS11

Passata stagione: N/D (prima stagione in Europa dal 2001/02)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1985/86, 1994/95)

Può affrontare: Ajax, Barcelona, Juventus, Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar, Sporting CP

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 50°

Gruppo A: V4 P1 S1 GF15 GS4

Passata stagione: quarti di Europa Conference League (S 2-1tot. contro Leicester)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitore (1977/78)

Può affrontare: Barcelona, Juventus, Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar, Sporting CP

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 49°

Gruppo B: V3 P3 S0 GF11 GS8

Passata stagione: ottavi di Europa Conference League (S 3-2tot. contro Leicester)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi (2018/19)

Può affrontare: Ajax, Barcelona, Juventus, Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar, Sporting CP

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 11°

Gruppo C: V3 P1 S2 GF11 GS7

Passata stagione: vincitrice Europa Conference League (V 1-0 contro Feyenoord)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitrice (1990/91)

Può affrontare: Ajax, Barcelona, Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar, Sporting CP

Highlights: Roma - Ludogorets 3-1

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 21°

Terzo nel Gruppo E di UEFA Champions League

Passata stagione: ottavi di Champions League (S 2-8tot. contro Bayern)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1993/94)

Può affrontare: Man United, Midtjylland, Monaco, Nantes, PSV, Rennes, Roma, Union Berlin

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 12°

Terzo nel Gruppo G di UEFA Champions League

Passata stagione: ottavi (S 2-1tot. contro West Ham)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitore (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20)

Può affrontare: Man United, Midtjylland, Monaco, Nantes, PSV, Rennes, Roma, Union Berlin

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 22°

Terzo nel Gruppo F di UEFA Champions League

Passata stagione: fase a gironi di Champions League (quarto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitore (2008/09)

Può affrontare: Man United, Midtjylland, Monaco, Nantes, PSV, Rennes, Roma, Union Berlin

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 28°

Terzo nel Gruppo D di UEFA Champions League

Passata stagione: ottavi di Champions League (S 0-5tot. contro Man City)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (2004/05)

Può affrontare: Man United, Midtjylland, Monaco, Nantes, PSV, Rennes, Roma, Union Berlin

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 100°

Gruppo D: V4 P0 S2 GF4 GS2

Passata stagione: fase a gironi di Europa Conference League (terzo posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2022/23)

Può affrontare: Ajax, Barcelona, Juventus, Salzburg, Sevilla, Shakhtar, Sporting CP

Ottavi di finale

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 17°

Gruppo A: V5 P0 S1 GF8 GS3

Passata stagione: N/D (prima qualificazione in Europa dal 2020/21)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1999/2000, 2018/19)

Highlights: Arsenal - PSV 1-0

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 78°

Vincitore Gruppo C: V5 P1 S0 GF12 GS4

Passata stagione: ottavi di finale (S 3-2tot. contro Eintracht Frankfurt)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (1998/99, 2005/06, 2013/14, 2021/22)

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 107°

Gruppo B: V4 P2 S0 GF13 GS7

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta UEFA Europa Conference League (S 6-4tot. contro Slavia Praha)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2012/13)

Ferencváros (HUN)

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 98°

Vincitore Gruppo H: V3 P1 S2 GF8 GS9

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1971/72)

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 42°

Gruppo F: V2 P2 S2 GF13 GS9

Passata stagione: vice campione UEFA Europa Conference League (S 1-0 contro Roma)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1973/74, 2001/02)

Highlights: Feyenoord - Lazio 1-0

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 103°

Vincitore Gruppo G: V4 P2 S0 GF13 GS3

Passata stagione: N/D (prima qualificazione in Europa dal 2017/18)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2001/02)

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): 62°

Gruppo E: V5 P0 S1 GF10 GS2

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta (S 5-3tot. contro Leipzig)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1988/89)

Ranking UEFA (all'inizio del 2022/23): N/D

Vincitore Gruppo D: V4 P1 S1 GF11 GS7

Passata stagione: N/D (esordio in Europa)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2022/23)

*dati relativi alla UEFA Europa League se non indicato diversamente.

