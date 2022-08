Twente-Fiorentina 0-0: pari in Olanda, la Fiorentina vola ai gironi

La Fiorentina esce imbattuta da Enschede e vola alla fase a gironi di UEFA Europa Conference League. In casa del Twente, i Viola di Vincenzo Italiano pareggiano 0-0 e si qualificano in virtù del 2-1 inflitto alla squadra olandese una settimana fa allo stadio Artemio Franchi.

Incitata dal pubblico del De Grolsch Veste, la squadra olandese parte forte e il brasiliano Arthur Cabral, a segno all'andata, è costretto a indossare i panni di difensore in avvio salvando sulla linea sul sinistro incrociato di Michel Vlap.

La Viola soffre ma riesce comunque a reagire, la punizione di Sottil trova la deviazione di Ricky van Wolfswinkel ma il portiere tedesco del Twente, Lars Unnerstall, è bravo a recuperare la posizione e para. Pasquale Terracciano è attento almeno in un paio di occasioni, come il suo collega padrone di casa, che dice sempre di no a Sottil.

Guarda il tris della Fiorentina

A inizio ripresa la Fiorentina rischia di capitolare, ma il rientrante Igor è provvidenziale con il corpo sulla conclusione di Václav Černý, temibile attaccante ceco pescato da Virgil Misidjan. Terracciano fa di nuovo buona guardia sul neo-entrato Christos Tzolis, ma sono della Fiorentina le occasioni migliori. La prima la sciupa Jonathan Ikoné, sulla seconda è sfortunato Rolando Mandragora, che in acrobazia centra il legno.

Ma dopo il recupero, il triplice fischio dell'arbitro scatena la gioia dei ragazzi di Italiano, malgrado l'espulsione per doppio giallo di Igor e un'altra ripartenza non concretizzata da Jović: imbattuti in tre partite ufficiali, possono festeggiare la qualificazione alla fase a gironi di UEFA Europa Conference League. La Viola ritrova l'Europa dopo sei anni di assenza.