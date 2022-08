Sorteggio fase a gironi Champions League: seconda fascia

UEFA.com traccia il profilo delle otto squadre in seconda fascia per il sorteggio del 25 agosto a Istanbul per la fase a gironi 2022/23 di UEFA Champions League.

Quattro ex vincitrici della UEFA Champions League sono tra le squadre in seconda fascia mentre altre quattro sono state delle rivelazioni del torneo.

Liverpool (ENG, vice campione)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 2°

Come si è qualificato: secondo in Premier League

Passata stagione: vice campione (S 0-1 contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)

Chelsea (ENG)

Ranking UEFA: 5°

Come si è qualificato: terzo in Premier League

Passata stagione: quarti di finale (S 4-5tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (2011/12, 2020/21)

Barcellona (ESP)

Ranking UEFA: 6°

Come si è qualificato: secondo Liga

Passata stagione: fase a gironi, quarti di finale Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

Juventus (ITA)

Ranking UEFA: 8°

Come si è qualificato: quarto in Serie A

Passata stagione: ottavi di finale (S 1-4tot. contro Villarreal)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1984/85, 1995/96)

2021/22: dopo aver vinto cinque campionati consecutivi con la Juventus tra il 2014 e 2019, Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina dei bianconeri nel 2021/22. Dopo aver vinto con facilità il Gruppo H, la Juventus sembrava destinata a grandi cose ma agli ottavi è stata battuta dal Villarreal lasciando l'amaro in bocca al club che ha faticato anche in Italia dove è arrivato quarto in campionato a 16 punti dai campioni del Milan, e in finale di Coppa Italia dove ha perso contro l'Inter.

Atlético de Madrid (ESP)

Ranking UEFA: 9°

Come si è qualificato: terzo in Liga

Passata stagione: quarti di finale (S 0-1tot. contro Man. City)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (1973/74, 2013/14, 2015/16)

Sevilla (ESP)

Ranking UEFA: 12°

Come si è qualificato: quarto in Liga

Passata stagione: fase a gironi (ottavi di finale Europa League)

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (1957/58, 2017/18)

Leipzig (GER)

Ranking UEFA: 13°

Come si è qualificato: quarto in Bundesliga

Passata stagione: fase a gironi (semifinale Europa League)

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (2019/20)

Tottenham (ENG)

Ranking UEFA: 14°

Come si è qualificato: quarto in Premier League

Passata stagione: fase a gironi Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2018/19)