Guida alle squadre della fase a gironi di Champions League

Fascia: 1

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 7°

Come si è qualificato: vincitore Ligue 1

Passata stagione: ottavi di finale (S 2-3tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2019/20)

Allenatore: Christophe Galtier

La stella: Kylian Mbappé

Il trasferimento estivo: Renato Sanches

Osservato speciale: Hugo Ekitiké

Lo sapevi?

Nella passata fase a gironi, Mbappé ha celebrato la sua 50esima partita in Champions League diventando l'11esimo calciatore a segnare 20 gol in trasferta nella competizione. Inoltre, raggiungendo questo traguardo in sole 23 partite, ci è riuscito in meno apparizioni rispetto ai dieci precedenti calciatori che erano riusciti in questa impresa prima di lui.

Fascia: 2

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 8°

Come si è qualificato: quarta in Serie A

Passata stagione: ottavi di finale (S 1-4tot. contro Villarreal)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1984/85, 1995/96)

Allenatore: Massimiliano Allegri

Tornato sulla panchina dei Bianconeri dopo due anni sabbatici, Allegri è stato richiamato per vincere la Champions League dopo aver condotto la Juve in finale nel 2015 e 2017.

La stella: Dušan Vlahović

Il possente centravanti serbo ha segnato sette gol in 15 partite dal passaggio alla Juventus dalla Fiorentina a gennaio. Dotato tecnicamente e col fiuto del gol dei grandi attaccanti, in estate ha lasciato il numero 7 per prendere il 9.

Il trasferimento estivo: Paul Pogba

Finalista di UEFA EURO 2016 e vincitore della Coppa del Mondo del 2018, 'Pogo' ha vinto il campionato italiano in tutte e quattro le stagioni nella quale ha vestito la maglia della Juventus prima di lasciarla nel 2016 per tornare al Manchester United. Nel 2015 con Allegri in panchina ha raggiunto la finale di Champions League.

Osservato speciale: Matías Soulé

L'esterno argentino ha esordito in Serie A nella passata stagione e si è guadagnato a suon di prestazioni una maglia da titolare nell'andata degli ottavi in casa del Villarreal. Paragonato più volte al connazionale e adesso compagno di squadra Ángel Di María, sembra solo questione di tempo prima che il 19enne lasci il segno anche in Champions League.

Lo sapevi?

La sconfitta per 4-0 in casa del Chelsea nella passata fase a gironi, è stata la più ampia della Juve nella competizione dal 7-0 di 63 anni fa contro il Wiener Sport-Club nei preliminari del 1958/59.

Fascia: 3

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 27°

Come si è qualificato: spareggi (V 5-0tot. contro Dynamo Kyiv)

Passata stagione: quarti di finale (S 6-4tot. contro Liverpool)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1960/61, 1961/62)

Allenatore: Roger Schmidt



La stella: David Neres

Il trasferimento estivo: Enzo Fernàndez

Osservato speciale: Gonçalo Ramos

Lo sapevi?

Prima di ogni partita casalinga del Benfica, il club fa volare la sua mascotte, l'aquila Águia Vitória, addobbata con nastri rossi e bianchi, intorno al suo stadio.

Fascia: 4

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 169°

Come si è qualificato: spareggi (V 5-4tot. contro Crvena zvezda)

Passata stagione: fase a gironi Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: fase a gironi (2002/03, 2009/10)

Allenatore: Barak Bakhar

La stella: Ali Mohammed

Il trasferimento estivo: Frantzdy Pierrot

Osservato speciale: Daniel Sundgren

Lo sapevi?

Il Maccabi Haifa è stato il primo club israeliano a qualificarsi in Champions League quando ha esordito nella fase a gironi 2002/03.