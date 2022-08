Confermate le fasce per il sorteggio della fase a gironi di Champions League

Sono state confermate le fasce per il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/23. La cerimonia verrà trasmessa su in diretta streaming su UEFA.com dalle 18:00 CET di giovedì 25 agosto.

Prima fascia

Real Madrid (ESP, detentori Champions League)

Eintracht Frankfurt (GER, detentori Europa League)

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (NED)

Seconda fascia

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

Leipzig (GER)

Tottenham Hotspur (ENG)

Terza fascia

Borussia Dortmund (GER)

Salzburg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter (ITA)

Napoli (ITA)

Benfica (POR)

Sporting CP (POR)

Bayer Leverkusen (GER)



Quarta fascia

Rangers (SCO)

Dinamo (CRO)

Marseille (FRA)

Copenhagen (DEN)

Club Brugge (BEL)

Celtic (SCO)

Viktoria Plzeň (CZE)

Maccabi Haifa (ISR)

Quali club sono accoppiati nel sorteggio dei gironi di Champions League?

Per garantire che i club accoppiati della stessa nazione giochino in giorni separati, gli otto gruppi saranno distinti per colore: I gruppi da A a D saranno rossi e i gruppi da E a H saranno blu. Quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio, in uno dei gruppi rossi (A, B, C o D), l'altro club accoppiato - una volta sorteggiato - sarà automaticamente assegnato a uno dei quattro gruppi blu (E, F, G o H). Gli accoppiamenti sono i seguenti:

A Real Madrid e Barcelona

B Frankfurt e Leipzig

C Man City e Liverpool

D AC Milan e Napoli

E Bayern e Dortmund

F Paris e Marseille

G Porto e Benfica

H Chelsea e Tottenham

I Juventus e Inter

J Atlético de Madrid e Sevilla

K Rangers e Celtic

Quando si giocano le partite della fase a gironi di Champions League?

Prima giornata: 6/7 settembre

Seconda giornata: 13/14 settembre

Terza giornata: 4/5 ottobre

Quarta giornata: 11/12 ottobre

Quinta giornata: 25/26 ottobre

Sesta giornata: 1/2 novembre

Sorteggio ottavi di finale: 7 novembre

