Gli spareggi di settembre per EURO Under 21: Croazia-Danimarca, Slovacchia-Ucraina, Irlanda-Israele, Islanda-Repubblica Ceca

Gli spareggi per i Campionati Europei UEFA Under 21 si giocheranno il 23 e il 27 settembre e decideranno le ultime quattro qualificate alla fase finale 2023 in Romania e Georgia.

Gli spareggi Slovacchia - Ucraina

Croazia - Danimarca

Islanda - Repubblica Ceca

Repubblica d'Irlanda - Israele

Le nove vincitrici dei gironi più la migliore seconda (escludendo i risultati contro le seste in classifica) si sono qualificate insieme alle nazioni co-ospitanti Georgia e Romania alla fase finale che si giocherà dal 21 giugno all'8 luglio 2023. Le altre otto seconde sono andate agli spareggi.

La Repubblica Ceca ha vinto la competizione nel 2002.

L'Ucraina è arrivata seconda nel 2006.

Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca e Islanda si sono qualificate alla fase finale 2021.

L'Irlanda è agli spareggi per la prima volta e potrebbe diventare la seconda esordiente nel 2023 dopo la Georgia.

Conosciamo le contendenti degli spareggi

Gare d'andata: venerdì 23 settembre

Slovacchia - Ucraina (18:00)

Croazia - Danimarca (18:00)

Islanda - Repubblica Ceca (18:00)

Repubblica d'Irlanda - Israele (20:00)

Gare di ritorno: martedì 27 settembre

Ucraina - Slovacchia (17:30)

Danimarca - Croazia (18:00)

Repubblica Ceca - Islanda (18:00)

Israele - Repubblica d'Irlanda (19:15)

Orari in CET.