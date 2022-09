Oggi il ritorno degli spareggi EURO Under 21: Croazia, Slovacchia e Cechia in vantaggio dopo l'andata

Gli spareggi per i Campionati Europei UEFA Under 21 decidono le ultime quattro qualificate alla fase finale 2023 in Romania e Georgia.

Le nove vincitrici dei gironi più la migliore seconda (escludendo i risultati contro le seste in classifica) si sono qualificate insieme alle nazioni co-ospitanti Georgia e Romania alla fase finale che si giocherà dal 21 giugno all'8 luglio 2023. Le altre otto seconde si sfidano agli spareggi.

Conosciamo le contendenti degli spareggi

Ritorno: martedì 27 settembre

Ucraina - Slovacchia (17:30, andata 2-3)

Danimarca - Croazia (18:00, andata 1-2)

Repubblica Ceca - Islanda (18:00, andata 2-1)

Israele - Repubblica d'Irlanda (19:15, andata 1-1)

Orari in CET.

Andata: venerdì 23 settembre

Slovacchia - Ucraina 3-2

La Slovacchia va in vantaggio al 10' con Tomáš Suslov, che segna in ribattuta dopo un rigore parato da Anatoliy Trubin, ma Bohdan Viunnyk pareggia subito dopo. Dávid Strelec segna nella ripresa dopo appena 25 secondi con un bel gol su azione solitaria e si ripete dopo la rapida risposta di Dmyto Kryskiv, regalando un vantaggio alla Slovacchia in vista del ritorno di martedì in Polonia

Croazia - Danimarca 2-1

Gabriel Vidović e Dion Drena Beljo portano la Croazia sul 2-0 all'intervallo, ma poco prima del quarto d'ora della ripresa Casper Tengstedt accorcia per la Danimarca.

Islanda - Cechia 2-1

L'Islanda va in vantaggio al 26' grazie a un rigore trasformato da Sævar Atli Magnússon. Matěj Valenta pareggia poco dopo per la Cechia, ma il gol di Václav Sejk al 70' permette agli islandesi di andare al ritorno in vantaggio.

Repubblica d'Irlanda - Israele 1-1

Idan Gorno apre le marcature per Israele poco prima dell'intervallo, ma Evan Ferguson segna di testa al 65' e regala l'1-1 all'Irlanda (esordiente agli spareggi). Israele vedi espellersi Slav Lemkin a 10' alla fine ma tiene duro e chiude in parità.

La Repubblica Ceca ha vinto la competizione nel 2002.

L'Ucraina è arrivata seconda nel 2006.

Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca e Islanda si sono qualificate alla fase finale 2021.

L'Irlanda è agli spareggi per la prima volta e potrebbe diventare la seconda esordiente nel 2023 dopo la Georgia.