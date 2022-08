Peñarol - Benfica 0-1: i campioni della UEFA Youth League vincono la Coppa Intercontinentale Under-20 2022

Il Benfica ha vinto la prima Coppa Intercontinentale Under 20. Luís Semedo, entrato dalla panchina, ha segnato l'unico gol contro il Peñarol a Montevideo.

Nel primo incontro tra le vincitrici della Copa Libertadores U20 e della UEFA Youth League, è stata la squadra europea a trionfare, ma sono servite alcune belle parate di Samuel Soares del Benfica per superare i campioni sudamericani.

Davanti ai 40.579 spettatori dell'Estadio Centenario, che ha ospitato la finale della Coppa del Mondo FIFA nel 1930, le Aquile hanno iniziato forte. Ma l'organizzazione del Peñarol ha tenuto a bada il Benfica, che non è riuscito a replicare il 6-0 inflitto al Salisburgo nella finale di UEFA Youth League.

La squadra di casa è stata pericolosa in contropiede, ma ha trovato un grande Samuel Soares, con almeno tre parate decisive.

A 20 minuti dalla fine, Luis Semedo ha girato in rete una palla da calcio d'angolo, segnando dopo essere entrato dalla panchina proprio come nella finale di UEFA Youth League. Il Peñarol ha provato a reagire, ma ancora una volta ha trovato sulla sua strada Soares e il Benfica ha resistito e ha alzato il nuovo trofeo.

Peñarol: R Rodriguez; J Ferreira, Gonzalez, A Rodriguez, De Ritis; Garcia, Guisolfo (M Ferreira 73); Rossi, Homenchenko (Carrizo 89), Alonso (Mansilla 79); Cruz (Diaz 73)

Benfica: Samuel Soares; João Tomé (Francisco Domingues 86), Bajrami, Lacroix, Rafael Rodrigues; N'Dour (Neto 74), Jevsenak (Nuno Félix 86), João Neves; Pereira (Sousa 74), João Resende (Luís Semedo 64), Diego Moreira

Youth League 2022/23

La nuova stagione di UEFA Youth League inizia il 6 settembre, con 64 squadre in lizza per il titolo vinto per la prima volta dal Benfica nel 2021/22.