Fiorentina-Twente 2-1: González e Cabral, primo round Viola

La Fiorentina vince e compie un passo importante, ma non decisivo, verso la fase a gironi di UEFA Europa Conference League. All'Artemio Franchi, nell'andata degli spareggi, i Viola battono di misura il temuto Twente e bissano davanti ai tifosi il successo ottenuto nell'esordio in campionato contro la Cremonese: decidono la sfida le reti realizzate nel primo tempo da Nicolás González e Arthur Cabral, nella ripresa la squadra di Vincenzo Italiano cala e gli olandesi trovano con il subentrato Václav Černý il gol che tiene vive le loro speranze di qualificazione.



Fiorentina-Twente 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



La Fiorentina parte subito forte e dopo poco più di un minuto è già avanti. Tacco geniale di Riccardo Sottil per Cristiano Biraghi, il capitano "pennella" un cross per Nico González che di testa mette nel sacco: il Franchi esplode, la Viola è in vantaggio.

González e Biraghi, autore dell'assist, esultano dopo l'1-0 dei Viola sugli olandesi Getty Images

Il Twente sembra incapace di reagire, la squadra di Vincenzo Italiano continua invece a spingere e alla mezzora trova il meritato raddoppio. L'assist questa volta è tutto di Sottil, che pesca Cabral che in spaccata, sotto misura, batte ancora il tedesco Lars Unnerstall. L'attaccante brasiliano arrivato dal Basilea ha altre due buone occasioni ma non riesce a trovare il tris, gli olandesi si rendono pericolosi su punizione con Michel Vlap che mette i brividi a Pietro Terracciano.



Nella ripresa i Viola non riescono a tenere i ritmi del primo tempo, mentre la formazione guidata da Ron Jans- alla quinta partita ufficiale tra Eredivisie e UEFA Europa Conference League, sale di livello, grazie anche all'ingresso di Černý.

Proprio il gol dell'attaccante ceco ex Ajax e Utrecht, scattato sul filo del fuorigioco sull'assist dell'esterno sinistro difensivo Gijs Smal, è la logica conseguenza degli attacchi olandesi e l'incapacità della Fiorentina di pungere a livello offensivo.

Highlights: il Gladbach elimina la Fiorentina

I cambi di Italiano danno comunque più energia ai padroni di casa, che ci provano invano con Biraghi su punizione ma riescono comunque a portare a casa vittoria e piccolo vantaggio in vista del retour match, in programma tra una settimana al De Grolsch Veste di Enschede. Il futuro europeo della Fiorentina, che potrà comunque giocare per due risultati su tre, passa per l'Olanda.