Coppa Intercontinentale Under 20 2022: Peñarol - Benfica, dove guardarla, orario e guida all'evento

Il Peñarol affronterà il Benfica domenica 21 agosto a Montevideo nella Coppa Intercontinentale Under 20.

In breve Quando: domenica 21 agosto, 21:30 CEST

Dove: Estadio Centenario a Montevideo, Uruguay

Cosa: Coppa Intercontinentale Under 20 2022

La partita rientra nell'ampliamento della cooperazione tra UEFA e CONMEBOL, che in particolare comprende il calcio femminile, il futsal, il calcio giovanile, lo scambio di arbitri, i programmi per allenatori e Finalissima, che oppone la vincitrice del Campionato Europeo UEFA ai detentori della Coppa America. Nella prima edizione della competizione (2022), l'Argentina ha battuto l'Italia per 3-0.

La Coppa Intercontinentale Under 20 si ispira alla storica Coppa Intercontinentale, che ha opposto la vincitrice della Coppa Libertadores e della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra il 1960 e il 2004. L'ultima edizione è stata vinta dal Porto ai rigori contro i colombiani dell'Once Caldas.

L'interesse per questo storico appuntamento è alto, con 10.000 biglietti venduti solo nelle prime 24 ore e col Peñarol che spera di avere circa 40.000 tifosi alla partita. Il Benfica, la cui squadra maggiore non gioca questo fine settimana, può contare su una squadra in gran parte uguale rispetto a quella che ha impressionato alle fasi finali di UEFA Youth League.

Come sono arrivati a questa finale?

Il Benfica ad aprile ha battuto 6-0 il Salzburg a Nyon aggiudicandosi la UEFA Youth League per la prima volta dopo essere arrivato secondo per ben tre volte nelle prime sette edizioni. Due mesi prima a Quito, il Peñarol aveva vinto la Copa Libertadores U20 battendo l'Independiente del Valle 4-3 ai rigori dopo l'1-1 finale.

Ci sono supplementari?

Questa è una partita secca che si giocherà in soli 90 minuti. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari non sono previsti tempi supplementari ma si andrà direttamente ai rigori. Ogni squadra può effettuare fino a cinque cambi e portare 11 giocatori in panchina.

Le parole dal campo

Juan Manuel Olivera, allenatore Peñarol: "C'è molta tensione ma con l'avvinarsi della gara, i ragazzi stanno capendo di partecipare a un evento storico. Giocare davanti a così tante persone per loro è una grande motivazione. Vediamo tutto in maniera positiva ma dovremo parlarne con i ragazzi perché non sappiamo come reagiranno. So che la gente farà il tifo per loro".