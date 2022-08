Dove guardare UEFA Futsal EURO Under 19 2022: TV e streaming

Le emittenti partner in Europa e nel mondo trasmetteranno UEFA Futsal EURO Under 19 2022. Scopri dove guardare l'evento.

Detentori dei diritti

Controllate il palinsesto delle singole emittenti per capire quale partita verrà trasmessa in TV o in streaming nel vostro territorio.

Tutte le informazioni sono soggette ad accordi tra la UEFA e le singole emittenti.

UEFA.tv

In alcuni territori le partite saranno trasmesse in diretta streaming su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.

Controllate la schermata iniziale di UEFA.tv per l'elenco delle partite che potrebbero essere disponibili nel proprio territorio.

Emittenti partner ufficiali per nazione (in aggiornamento)

Europa

Albania: RTSH

Andorra: TVE

Armenia: Public TV Armenia

Austria: ORF

Azerbaijan: Public TV Azerbaijan

Belgio: RTBF, VRT

Bosnia-Erzegovina: Sportklub

Bulgaria: BNT

Croazia: Sportklub

Cipro: CyBC

Repubblica Ceca: Česká Televize

Danimarca: DKDR Sport

Estonia: ERR

Isole Faroe: DKDR Sport

Finlandia: YLE

Georgia: GPB

Grecia: ERT

Ungheria: MTVA

Islanda: RUV

Israele: KAN, Charlton

Italia: RAI

Kazakistan: KZTV

Kosovo: RTK

Lettonia: LT

Liechtenstein: SRG SSR

Lituania: LRT

Lussemburgo: RTBF, VRT

Malta: PBS

Moldavia: TVR

Montenegro: Sportklub

Paesi Bassi: NOS

Macedonia del Nord: Sportklub

Norvegia: NRK, TV2

Polonia: TVP

Portogallo: RTP

Repubblica d'Irlanda: RTE

Romania: TVR

Russia: Match TV

San Marino: RAI

Serbia: Sportklub

Slovacchia: RTV

Slovenia: Sportklub

Spagna: TVE

Svezia: SVT

Svizzera: SRG SSR

Turchia: TRT

Ucraina: Suspilne

Regno Unito: BBC

Città del Vaticano: RAI

Paesi extraeuropei

Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Cuba, Curacao, Dominica, Isole Falkland, Guyana francese, Grenada, Guadalupa, Guyana, Haiti, Giamaica, Martinica, Montserrat, Nevis, Porto Rico, St. Barts, St. Christopher, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Martin, St. Pierre & Miquelon, St. Vincent & Grenadine, Suriname, Tortola, Trinidad & Tobago, Isole Turks & Caicos: ESPN

Algeria, Bahrein, Ciad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina (Gaza e Cisgiordania), Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen: beIn Sports

Argentina, Bolivia, Bonaire, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Saba, St. Eustatius, Uruguay, Venezuela: ESPN

PR China: CCTV Sports China

Stati Uniti (incluse Samoa Americane, Guam, Isole Marianne, Midway, Porto Rico, Isole Vergini Americane): ESPN, TUDN

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche.