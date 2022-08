Finaliste premio Calciatrice dell'Anno UEFA: Alexia Putellas

Alexia Putellas è una delle tre finaliste del premio di Calciatrice dell'Anno UEFA 2021/22. UEFA.com vi spiega perché è in corsa per il premio insieme a Beth Mead e Lena Oberdorf.

Perché è stata nominata

Vincitrice di questo premio nella scorsa stagione, Alexia ha vissuto un'altra grande stagione col Barcellona. Con 34 gol ha stabilito il proprio record personale di gol stagionali a livello di club, e la sua squadra ha vinto tutti i trofei a livello nazionale in Spagna arrivando in finale di UEFA Women's Champions League per la seconda edizione consecutiva.

Il Barcellona ha perso 3-1 contro il Lyon a Torino, ma la consolazione di Alexia è stata quella di finire come capocannoniere del torneo con 11 gol e di essere nominata Calciatrice della Stagione. I gol sono fioccati anche con la Spagna con la quale ha segnato otto gol in 12 partite, diventando anche la prima donna a raggiungere le 100 presenze con la propria nazionale.

L'infortunio al crociato anteriore alla vigilia di UEFA Women's EURO 2022 è stato un duro colpo per la Spagna e per il Barcellona che probabilmente dovrà rinunciare ad Alexia per la maggior parte della prossima stagione, se non per tutta.

Tutti gli 11 gol di Alexia Putellas nella UEFA Women's Champions League 2021/22

Il 2021/22 in numeri

Bilancio stagionale

Secondo posto UEFA Women's Champions League, Calciatrice della Stagione e miglior marcatrice del torneo, vincitrice campionato spagnolo e vincitrice Coppa di Spagna.

UEFA Women's Champions League

Presenze: 10

Gol: 11

Assist: 2

Premi Player of the Match: 3

Campionato

Presenze: 26

Gol: 18

Assist: 16

La prestazione migliore

Barcellona - Wolfsburg 5-1

Tutte le calciatrici del Barcellona hanno disputato una grandissima partita nell'andata della semifinale di UEFA Women's Champions League davanti a 91.648 spettatori (record mondiale) al Camp Nou ma Alexia è stata la migliore tra le migliori trascinando il Barça, che era già sopra di quattro gol dopo soli 38 minuti, con una doppietta.