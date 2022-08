Candidata UEFA Women's Player of the Year nominee: Beth Mead

Beth Mead è una delle tre candidate al premio UEFA Women's Player of the Year 2021/22. UEFA.com svela perché è in lizza insieme a Lena Oberdorf e Alexia Putellas.

Perché è stata candidata

Mead è stata la stella del trionfo dell'Inghilterra a UEFA Women's EURO 2022. In precedenza aveva chiuso la stagione di club con l'Arsenal a quota 14 gol e 19 assist, centrando il secondo posto nel campionato inglese e i quarti di finale in UEFA Women's Champions League.

A partire dallo scorso settembre, Mead ha segnato 14 gol in 13 presenze con l'Inghilterra, di sui sei nella fase finale di UEFA Women's EURO: cinque nella fase a gironi (nuovo record) e uno in semifinale. Ha così eguagliato il record di marcature nella fase finale del torneo stabilito da Inka Grings e successivamente eguagliato anche da Alex Popp. In virtù dei suoi cinque assist si è guadagnata il titolo di Miglior marcatrice della competizione, oltre a quello di Miglior Giocatrice del Torneo.

Miglior Giocatrice di Women's EURO: Beth Mead

Il 2021/22 in numeri

Risultati

Vincitrice UEFA Women's EURO 2022, miglior marcatrice e miglior giocatrice del torneo

UEFA Women's Champions League (inclusi turni 1 e 2)



Presenze: 11

Gol: 1

Assist: 7

Premi Player of the Match: 0

UEFA Women's EURO 2022

Presenze: 6

Gol: 6

Assist: 5

Premi Player of the Match: 2

Campionato

Presenze: 22

Gol: 11

Assist: 8

Prestazione chiave

Inghilterra - Norvegia 8-0