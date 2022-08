Sorteggio fase a gironi UEFA Europa Conference League: dove sarà, quando e chi vi partecipa?

Il sorteggio della fase a gironi 2022/23 di UEFA Europa Conference League verrà trasmesso in diretta streaming il 26 agosto dalle 14:30 CET. La cerimonia si terrà a Istanbul, in Turchia.

Quali squadre partecipano al sorteggio della fase a gironi?

Al sorteggio partecipano le 22 vincitrici degli spareggi di UEFA Europa Conference League e dieci provenienti dagli spareggi di UEFA Europa League. Le 32 squadre verranno confermate il 25 agosto.

La griglia è soggetta a conferma finale da parte della UEFA.

I dieci gol più belli: Europa Conference League 2021/22

Come funziona il sorteggio della fase a gironi di Europa Conference League

• I 32 club sono divisi in quattro fasce da otto in base al ranking per coefficienti rilevato all'inizio della stagione e in linea con i principi stabiliti dal Comitato Competizioni per Club.

• Le squadre verranno suddivise tramite sorteggio in otto gironi da quattro con una squadra per fascia.

• I club appartenenti alla stessa federazione non possono essere sorteggiati contro. Ulteriori restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio.

• Per garantire che le squadre accoppiate dello stesso paese (comprese quelle che giocano nella UEFA Europa League) abbiano orari di calcio d'inizio diversi, ove possibile, gli otto gruppi saranno distinti per colore: Gruppi da A a D rossi e Gruppi da E a H blu. Quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio, in uno dei gruppi rossi, l'altro club accoppiato - una volta sorteggiato - sarà automaticamente assegnato a uno dei gruppi blu. Gli abbinamenti saranno confermati prima del sorteggio.

Cosa succede dopo?

La fase a gironi si giocherà di giovedì, dall'8 settembre al 3 novembre, nelle stesse serate della UEFA Europa League, con calcio d'inizio alle 18:45 CET e alle 21:00 CET.

Le vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi di finale.

Le seconde dei gironi vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta dove saranno accoppiate con le otto terze dei gironi di UEFA Europa League.

Le date della Europa Conference League

Fase a gironi

Giornata 1: 8 settembre 2022

Giornata 2: 15 settembre 2022

Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022

Date dei sorteggi Spareggi fase a eliminazione diretta: 7 novembre

Ottavi di finale: 24 febbraio 2023

Quarti e semifinali: 17 marzo 2023 *tutti i sorteggi iniziano alle 14:00 CET

Fase a eliminazione diretta

Spareggi fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023