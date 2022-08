Da Silvio Piola a Kurt Hamrin, da Francesco Totti a Alessandro Del Piero. Tanti campioni hanno segnato valanghe di gol in Serie A. UEFA.com vi propone la classifica dei migliori marcatori di sempre nel campionato italiano.

Ciro Immobile contro l'Anderlecht

Con la rete segnata al Bologna nella gara d'esordio della Lazio in Serie A 2022/23, Ciro Immobile ha agganciato Gabriel Batistuta, ed è davanti a Fabio Quagliarella come miglior marcatore in Serie A tra quelli ancora in attività.

Classifica marcatori di sempre in Serie A

1) Silvio Piola, 274 gol

2) Francesco Totti, 250

3) Gunnar Nordahl, 225

4) Giuseppe Meazza, 216

4) José Altafini, 216

6) Antonio Di Natale, 209

7) Roberto Baggio, 205

8) Kurt Hamrin, 190

9) Giuseppe Signori, 188

9) Alessandro Del Piero, 188

9) Alberto Gilardino, 188

12) Ciro Immobile, 183

12) Gabriel Batistuta, 183

14) Fabio Quagliarella, 181

15) Giampiero Boniperti, 178

16) Amedeo Amadei, 174

17) Giuseppe Savoldi, 168

18) Guglielmo Gabetto, 166

19) Roberto Boninsegna, 163

20) Luca Toni, 157