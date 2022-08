Andata spareggi: vittorie per Copenhagen e Bodø/Glimt, pari tra PSV e Rangers

Con sei posti in palio per la fase a gironi 2022/23 che verranno assegnati alle vincitrici degli spareggi, UEFA.com fa il punto delle sfide giocate martedì e introduce le gare di mercoledì.

Andata

Martedì 16 agosto

Bodø/Glimt - Dinamo Zagreb 1-0

Copenhagen - Trabzonspor 2-1

Rangers - PSV 2-2

Mercoledì 17 agosto

Qarabağ - Plzeň (18.45 CET)

M. Haifa - Crvena zvezda

Dynamo Kyiv - Benfica

Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente.

Le partite di martedì

Bodø/Glimt - Dinamo Zagreb 1-0

Un colpo di testa di Amahl Pellegrino nel primo tempo regala al Bodø/Glimt una vittoria contro la Dinamo Zagabria nella gara di andata in Norvegia. I padroni di casa passano in vantaggio al 37' minuto dopo una prima mezz'ora equilibrata e sfiorano anche il raddoppio. La Dinamo cresce nel secondo tempo ma non trova il gol del pari.

Copenhagen - Trabzonspor 2-1





Dopo aver superato il Trabzonspor in Danimarca, il Copenaghen può contare su un leggero vantaggio in Turchia la prossima settimana. Viktor Claesson porta i padroni di casa in vantaggio dopo nove minuti mentre Hákon Arnar Haraldsson spreca un'occasione d'oro prima dell'intervallo. Lukas Lerager raddoppia tre minuti più tardi ma la la reta di Tasos Bakasetas lascia tutto aperto in vista del ritorno.

Rangers - PSV 2-2

Un colpo di testa in extremis di Armando Obispo regala al PSV un pareggio contro i Rangers, che avevano vinto le ultime sette partite casalinghe in Europa, in un'avvincente gara di andata a Ibrox. Ibrahim Sangaré apre le marcature, ma Antonio Čolak ristabilisce la parità prima dell'intervallo con il quarto gol per il suo nuovo club in tutte le competizioni. Il portiere del PSV Walter Benitez non è impeccabile sulla punizione dalla distanza di Tom Lawrence; a 12' dalla fine Obispo acciuffa il pari per la squadra olandese.

Le sfide di mercoledì

Qarabağ - Plzeň

Unica formazione azera ad aver preso parte alla fase a gironi della competizione, il Qarabağ era stato inserito in un girone con Chelsea, Atlético Madrid e Roma. L'ultima partecipazione del Plzeň nella fase a gironi è stata nel 2018/19 quando è stato inserito in un girone con Real Madrid, Roma e CSKA Moskva. In passato le due squadre si erano affrontate nel terzo turno di qualificazione 2016/17 quando è stato il Plzeň a passare il turno per i gol in trasferta.

Lo sapevi?

Jan Sýkora del Plzeň ha segnato l'1-0 dello Slovan Liberec nel primo minuto del 2-2 contro il Qarabağ del 15 settembre 2016. Questa rete segnata a 10,69 secondi è ancora oggi la più veloce nella storia della UEFA Europa League.

M. Haifa - Crvena zvezda

Entrambe puntano alla terza partecipazione alla fase a gironi. Il Maccabi Haifa può qualificarsi dai turni di qualificazione per la prima volta dal 2009/10. Il club israeliano è entrato nella storia con la vittoria per 3-0 sul Manchester United di Sir Alex Ferguson nella prima partecipazione alla fase a gironi nel 2002/03, ma prima di tornare nella competizione vera e propria deve superare un Crvena zvezda, che tre stagioni fa è arrivato ultimo nel girone ma anch'esso è entrato nella storia grazie a un'indimenticabile vittoria per 2-0 contro i futuri campioni d'Europa del Liverpool nel 2018/19.

Lo sapevi?

Milan Pavkov, la cui doppietta ha deciso la sfida contro il Liverpool, non ha perso il suo tocco magico. Il 28enne attaccante del Crvena zvezda ha segnato sei gol nelle prime sei partite di questa stagione, tra cui uno nel ritorno del terzo turno di qualificazione contro il Pyunik.

Dynamo Kyiv - Benfica

Highlights: Benfica 2-0 Dynamo Kyiv

Nonostante la partenza del prolifico attaccante Darwin Núñez, il Benfica di Roger Schmidt non ha di certo sofferto il suo addio, come dimostra il 7-2 complessivo nel terzo turno di qualificazione contro il Midtjylland. La Dinamo invece è dovuta arrivare ai supplementari prima di battere gli austriaci dello Sturm ma è decisa a qualificarsi alla fase a gironi per la terza edizione consecutiva.

Lo sapevi?

Le due squadre nella passata stagione sono state inserite nello stesso girone. Nella prima giornata hanno pareggiato 0-0 a Kiev (unico punto conquistato dalla Dynamo nel Gruppo E) mentre nella sesta giornata il Benfica si è imposto 2-0 a Lisbona, qualificandosi agli ottavi ai danni del Barcellona.

Quando sarà il sorteggio della fase a gironi? Il sorteggio della fase a gironi 2022/23 di UEFA Champions League si svolgerà a Istanbul, in Turchia, il 25 agosto e sarà trasmesso in diretta streaming dalle 18:00 CET.

Quando si giocano le gare di ritorno?

Martedì 23 agosto

Plzeň - Qarabağ

Crvena zvezda - M. Haifa

Benfica - Dynamo Kyiv

Mercoledì 24 agosto

Dinamo - Bodø/Glimt

Trabzonspor - Copenhagen

PSV - Rangers

Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente

Chi partecipa alla fase a gironi?

Quando si giocano le partite di questa stagione?

Fase a gironi

Giornata 1: 6–7 settembre 2022

Giornata 2: 13–14 settembre 2022

Giornata 3: 4–5 ottobre 2022

Giornata 4: 11–12 ottobre 2022

Giornata 5: 25–26 ottobre 2022

Giornata 6: 1–2 novembre 2022

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023

Quarti di finale: 11–12 e 18–19 aprile 2023

Semifinali: 9–10 e 16–17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023

