Candidato a Giocatore dell'Anno UEFA: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne è uno dei tre candidati al premio UEFA Men's Player of the Year 2021/22.

UEFA.com analizza perché è in lizza per questo premio insieme a Karim Benzema e Thibaut Courtois.

Candidati a Giocatore dell'Anno

Perchè è stato nominato

Il centrocampista belga entra nella top tre per la terza stagione consecutiva ed è stato nominato Calciatore della Stagione in Premier League dopo aver trascinato il City all'ennesimo titolo (quarto campionato in sette stagioni col club).

Il belga è stato eletto man of the match ed è andato a bersaglio contro l'Atlético nella gara di andata dei quarti. Ha colpito anche in casa del Real Madrid in semifinale. Ha realizzato nove dei suoi 12 gol in UEFA Champions League nella fase a eliminazione diretta.

2021/22 in numeri

Traguardi

Vincitore della Premier League, Giocatore della Stagione di Premier League

UEFA Champions League

Presenze: 10

Gol: 2

Assist: 3

Player of the Match awards: 1

Campionato

Presenze: 30

Gol: 15

Assist: 8

Le migliori tre partite

Player of the Match: Kevin De Bruyne

Manchester City 1-0 Atlético



Manchester City 4-3 Real Madrid



Sporting CP 0-5 Manchester City