Candidato a Giocatore dell'Anno UEFA: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois è uno dei tre candidati al premio UEFA Men's Player of the Year 2021/22.

UEFA.com analizza perché è in lizza per questo premio insieme a Karim Benzema e Kevin De Bruyne.

Candidati a Giocatore dell'Anno

Perchè è stato nominato

Il portiere, che ha vinto due trofei nazionali con il Real Madrid la scorsa stagione, ha sfoggiato le sue migliori prestazioni nei momenti di maggior bisogno della sua squadra durante la straordinaria corsa verso la gloria in UEFA Champions League.

Il belga è cresciuto progressivamente nel corso della stagione delle Merengues, venendo eletto Giocatore del Mese nella Liga a febbraio e Player of the Match nella semifinale decisiva contro il Manchester City in Champions League. Ha ricevuto quest'ultimo premio ancora una volta nella partita più importante di tutte, la finale contro il Liverpool a Parigi.

2021/22 in numeri

Traguardi

Vincitore della UEFA Champions League, vincitore della Liga spagnola, vincitore della Supercoppa spagnola

UEFA Champions League

Presenze: 12

Clean sheets: 5

Player of the Match: 2

Campionato

Presenze: 36

Clean sheets: 16

Le tre migliori partite

Player of the Match: Thibaut Courtois

Liverpool 0-1 Real Madrid



Real Madrid 3-1 Manchester City



Paris 1-0 Real Madrid