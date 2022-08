Giocatore dell'Anno: Karim Benzema

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e della Francia, è stato votato Giocatore dell'Anno UEFA per la stagione 2021/22.

Il giocatore, che la scorsa stagione ha vinto la UEFA Champions League con il Real Madrid e la UEFA Nations League con la Francia, ha preceduto il compagno di squadra Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne del Manchester City.

"Sono molto contento - ha dichiarato durante la consegna del premio -. È la prima volta che vinco questo trofeo, ma per me la cosa più importante è vincerli con la squadra. Ancelotti è il miglior allenatore del mondo: va d'accordo con tutti, ci dà fiducia e ci dice cosa fare prima di ogni partita".

Il premio è stato consegnato durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23 a Istanbul.

La top ten

1 Karim Benzema (Real Madrid e Francia) – 523 punti

2 Kevin De Bruyne (Manchester City e Belgio) – 122 punti

3 Thibaut Courtois (Real Madrid e Belgio) – 118 punti

4 Robert Lewandowski (Bayern, ora Barcellona e Polonia) – 54 punti

5 Luka Modrić (Real Madrid e Croazia) – 52 punti

6 Sadio Mané (Liverpool, ora Bayern e Senegal) – 51 punti

7 Mohamed Salah (Liverpool ed Egitto) – 46 punti

8 Kylian Mbappé (Paris e Francia) – 25 punti

9 Vinícius Junior (Real Madrid e Brasile) – 21 punti

10 Virgil van Dijk (Liverpool e Paesi Bassi) – 19 punti

Perchè ha vinto?

L'attaccante francese è stato nominato Calciatore della Stagione di UEFA Champions League 2021/22 dopo aver condotto il Real Madrid al 14esimo titolo europeo, nonché il quinto dal suo approdo a Madrid dal Lyon nel 2009. Il suo bottino finale di 15 gol gli è inoltre valso il titolo di capocannoniere del torneo. Ha anche segnato 27 gol nel campionato spagnolo.

Il 34enne è stato fondamentale per la Francia per la conquista del titolo di Nations League e si è messo in luce con le fantastiche triplette contro Paris e Chelsea.

Tutti gol di Karim Benzema nel 2021/22

Il 2021/22 in numeri

Traguardi

Vincitore della UEFA Champions League, Giocatore della Stagione di UEFA Champions League, vincitore della UEFA Nations League, vincitore della Liga spagnola, vincitore della Supercoppa spagnola

UEFA Champions League

Presenze: 12

Gol: 15

Assist: 1

Player of the Match: 4

Campionato

Presenze: 32

Gol: 27

Assist: 12

Le tre migliori partite

Real Madrid - Paris 3-1



Chelsea - Real Madrid 1-3



Spagna - Francia 1-2



Il vincitore dello scorso anno Jorginho ha vinto il premio di Calciatore dell'Anno UEFA per il 2020/21 dopo essere diventato il decimo giocatore a vincere Coppa dei Campioni ed EURO nello stesso anno. Il centrocampista ha trascinato il Chelsea alla vittoria della UEFA Champions League con le sue geometrie e poco dopo ha aiutato la nazionale italiana allenata da Roberto Mancini a vincere UEFA EURO 2020.

I vincitore degli altri premi per il 2021/22

Women's Player of the Year: Alexia Putellas

Men's Coach of the Year: Carlo Ancelotti

Women's Coach of the Year: Sarina Wiegman

Premio del Presidente: Arrigo Sacchi

