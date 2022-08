Candidato a Giocatore dell'Anno UEFA: Karim Benzema

Karim Benzema è uno dei tre candidati al premio UEFA Men's Player of the Year 2021/22.

UEFA.com analizza perché è in lizza per questo premio insieme a Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne.

Candidati a Giocatore dell'Anno

Perchè è stato nominato

L'attaccante francese è stato nominato Calciatore della Stagione di UEFA Champions League 2021/22 dopo aver condotto il Real Madrid a vincere il suo 14esimo titolo europeo nella competizione, nonché il quinto dal suo approdo a Madrid dal Lyon nel 2009. Il suo bottino finale di 15 gol gli è inoltre valso il titolo di capocannoniere del torneo. Ha anche segnato 27 gol nel campionato spagnolo.

Il 34enne è stato fondamentale per la Francia per la conquista del titolo di Nations League French e si è messo in luce con delle fantastiche triplette contro Paris e Chelsea.

2021/22 in numeri

Traguardi

Vincitore della UEFA Champions League, Giocatore della Stagione di UEFA Champions League, vincitore della UEFA Nations League, vincitore della Liga spagnola, vincitore della Supercoppa spagnola

UEFA Champions League

Presenze: 12

Gol: 15

Assist: 1

Player of the Match: 4

Campionato

Presenze: 32

Gol: 27

Assist: 12

Tutti i gol di Karim Benzema nel 2021/22

Le tre migliori partite

Real Madrid - Paris 3-1



Chelsea - Real Madrid 1-3



Spagna - Francia 1-2