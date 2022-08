Real Madrid - Frankfurt 2-0: i Blancos vincono la quinta Supercoppa battendo un buon Eintracht a Helsinki

Il Real Madrid ha battuto 2-0 l'Eintracht Frankfurt, vincitore della UEFA Europa League, grazie ai gol di Vinícius Júnior e del solito Karim Benzema. Carlo Ancelotti ha vinto la sua quarta Supercoppa da allenatore mentre col gol, Karim Benzema è diventato il secondo miglior marcatore di sempre del club.

I momenti chiave della gara 17' il tiro di Vinícius Júnior viene salvato sulla linea da Tuti

37' Alaba porta in vantaggio il Real Madrid sugli sviluppi di un calcio d'angolo

61' Casemiro colpisce la traversa

65' Benzema segna il 2-0

La partita in breve

David Alaba ha segnato l'1-0 Getty Images

La partita inizia a ritmi lenti con le due squadre che si studiano a lungo. Ben presto però la gara si accende.

È il Frankfurt, schierato con un compatto 5-4-1, a creare la prima vera occasione. I tedeschi partono in contropiede con Borré e riescono a liberare Kamada tutto solo davanti a Courtois, il sinistro in diagonale del numero 15 viene respinto dal portiere belga che in tuffo riesce a deviare un gol che sembrava già fatto.

I Blancos però dominano nel possesso palla e dopo poco sfiorano il vantaggio con Vinìcius Jùnior la cui conclusione viene respinta sulla linea di porta da un intervento provvidenziale di Tuta dopo la pregevole azione dei madrileni orchestrata da Benzema.

Entrambe le squadre vanno vicine al vantaggio in più occasioni ma è il Real a sbloccare il risultato al 37'. Sugli sviluppi di un corner, Benzema riesce ad agganciare la sfera a centro area alzando un campanile che sembra destinato sul fondo; Casemiro ci arriva prima di tutti e mette la sfera verso l'area piccola dove ad attenderla c'è Alaba che da pochi passi deve solo appoggiarla in rete. Il primo tempo si conclude con i campioni d'Europa in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa i tedeschi devono attaccare per recuperare ma sono gli spagnoli a sfiorare il raddoppio con un tiro di Vinìcius che costringe il portiere avversario agli straordinari.

Karim Benzema ha segnato il 2-0 Getty Images

Il Madrid, galvanizzato dal vantaggio, colpisce una traversa verso l'ora di gioco: Casemiro riceve sulla trequarti da Modrić e, arrivato al limite dell'area, lascia partire un sinistro che colpisce la parte superiore della traversa e finisce fuori. Dopo qualche minuto gli spagnoli raddoppiano con il solito Benzema: Vinícius Júnior si invola sulla sinistra e crossa rasoterra verso il centro dove all'altezza del dischetto del rigore trova il francese che con un piatto destro non troppo angolato riesce a battere Trapp.

Sul 2-0, gli spagnoli si limitano a controllare le sortite avversarie e rischiare il meno possibile portando a casa la quinta Supercoppa UEFA e raggiungendo AC Milan e Barcellona in vetta a questa speciale classifica.

Luka Modrić, Casemiro e Toni Kroos in posa col trofeo UEFA via Getty Images

Player of the Match: Casemiro (Real Madrid)

"Ha dato equilibrio alla squadra in fase offensiva, ha vinto ogni singolo duello nelle zone calde del campo e ha dato un aiuto fondamentale ai difensori centrali. Oltre a questo prezioso lavoro, ha anche fornito l'assist per il vantaggio".

Osservatori Tecnici UEFA

La cronaca di Real Madrid - Frankfurt 2-0

Statistiche

Questa è la quinta Supercoppa del Real Madrid. Il suo bilancio nella competizione è V5 S3.

Il Real Madrid ha raggiunto Milan e Barcellona con cinque successi in Supercoppa UEFA.

Carlo Ancelotti ha vinto quattro Supercoppe UEFA (AC Milan nel 2003 e 2007, Real Madrid 2014 e 2022).

I detentori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno vinto 27 Supercoppe UEFA su 47 edizioni.

Karim Benzema è adesso il secondo miglior marcatore di sempre del Real Madrid con 324 gol - a guidare la classifica Cristiano Ronado con 450.

Formazioni

L'esultanza del Real Madrid dopo la vittoria della Supercoppa UEFA UEFA via Getty Images

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Rüdiger 85'), Éder Militão, Alaba, Mend; Modrić (Rodrygo 67'), Casemiro, Kroos (Tchouameni 85'); Valverde (Camavinga 76'), Benzema, Vinícius Júnior (Ceballos 85')

Frankfurt: Trapp; Touré (Alario 70'), Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode (Götze 58'), Lenz; Kamada, Borré, Lindstrøm (Kolo Muani 58')