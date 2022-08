Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League inizia mercoledì

La UEFA Futsal Champions League 2022/23 inizia con il turno preliminare, in programma da mercoledì.

Mentre le 24 squadre più in alto nel ranking, compreso il Barça campione in carica, iniziano dal turno principale a ottobre, le altre 32 contendenti iniziano dal turno preliminare, che prevede otto minitornei in sede unica. Le vincitrici dei gironi accedono al turno principale, che porta al turno élite a novembre. Quest'ultimo decreta i quattro club che parteciperanno alle finals a eliminazione diretta in primavera.

Tutte le partite

Gironi del turno preliminare

All'esordio: Amigo Northwest, Cardiff, Folgore, Fortuna Wiener Neustadt, Ísbjörninn, Istanbul Şişli, Nistru Chişinău, Piast Gliwice, Stuttgart, Technion Haifa, Vesteralen, Yerevan

Le otto vincitrici dei gironi accedono al Percorso B del turno principale

Gruppo A (24–27 agosto): Kampuksen Dynamo (FIN), KMF Titograd (MNE, squadra ospitante), Encamp (AND), Ísbjörninn (ISL)

Gruppo B (24–27 agosto): JB Futsal Gentofte (DEN), Fortuna Wiener Neustadt (AUT, squadra ospitante), PYF Saltires (SCO), Amigo Northwest (BUL)

Gruppo C (24–27 agosto): Yerevan (ARM, squadra ospitante), Londra Helvecia (ENG), Petro-w (LVA), Europa (GIB)

Gruppo D (25–28 agosto): Futsal Mineva (SUI, squadra ospitante), Loznica-Grad 2018 (SRB), Vesteralen Futsal (NOR), Folgore (SMR)

Gruppo E (24–27 agosto): Piast Gliwice (POL), Doukas (GRE, squadra ospitante), Nistru Chişinău (MDA), Technion Haifa (ISR)

Gruppo F (24–27 agosto): Georgians (GEO), Stuttgart (GER), Örebrö (SWE), Istanbul Şişli (TUR, squadra ospitante)

Gruppo G (24–27 agosto): Differdange (LUX), APOEL (CYP), Tirana Futsal (ALB, squadra ospitante), Belfast United (NIR)

Gruppo H (25–28 agosto): Lučenec (SVK), Blue Magic FC Dublin (IRL), Cosmos Tallinn (EST, squadra ospitante), Futsal Club Cardiff (WAL)

Sorteggio turno principale

Partite dal 25 al 0 ottobre

Percorso A

Le prime tre squadre di ciascun girone vanno al turno elite

Gruppo 1: Mallorca Palma Futsal (ESP), Kairat Almaty (KAZ), Sporting Anderlecht Futsal (BEL, squadra ospitante), Sporting Club de Paris (FRA)

Gruppo 2: Sporting CP (POR), Ayat (KAZ), Novo Vrijeme Makarska (CRO, squadra ospitante), Futsal Pula (CRO)

Gruppo 3: Barça (ESP, holders), Dobovec (SVN), Hovocubo (NED), Luxol St. Andrews (MLT, squadra ospitante)

Gruppo 4: Benfica (POR), Kherson (UKR), Haladás (HUN), United Galati (ROU, squadra ospitante)

Percorso B

Le vincitrici dei gironi vanno al turno elite

I gironi del Percorso B del turno principale

Gruppo 5: Mostar SG (BIH, squadra ospitante), Araz Naxçivan (AZE), vincitrice Gruppo D turno preliminare, vincitrice Gruppo F turno preliminare

Gruppo 6: Stalitsa Minsk (BLR), Liqeni (KOS, squadra ospitante), vincitrice Gruppo B turno preliminare, vincitrice Gruppo E turno preliminare

Gruppo 7: Kauno Žalgiris (LTU, squadra ospitante), Città di Eboli (ITA), vincitrice Gruppo C turno preliminare, vincitrice Gruppo A turno preliminare

Gruppo 8: Chrudim (CZE), Shkupi 1927 (MKD, squadra ospitante), vincitrice Gruppo G turno preliminare, vincitrice Gruppo H turno preliminare

Verso la fase finale

Sorteggio turno elite: 8 novembre

Turno elite: 22–27 novembre

Sorteggio finals: da stabilire

Finals: aprile/maggio (da stabilire)