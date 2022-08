Acquista i biglietti per le Finals di EURO Futsal Under 19

Sono in vendita i biglietti per le Finals del Campionato Europeo UEFA Under 19 di Futsal, in programma alla Olivo Arena di Jaén dal 4 al 10 settembre.

I biglietti permettono sempre di assistere a tutte le partite del giorno indicato.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di vendita.

Acquista i biglietti