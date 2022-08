Real Madrid - Eintracht Frankfurt, anteprima Supercoppa: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Real Madrid ed Eintracht Frankfurt si affrontano mercoledì 10 agosto all'Helsinki Olympic Stadium per la Supercoppa UEFA 2022.

Real Madrid - Eintracht Frankfurt in breve Quando: mercoledì 10 agosto (21:00 CET)

Dove: Helsinki Olympic Stadium, Helsinki

Cosa: detentori UEFA Champions League - detentori UEFA Europa League

Guida alla partita

I campioni d'Europa del Real Madrid affrontano l'Eintracht Frankfurt, vincitore della UEFA Europa League, nella tradizionale partita che dà il via alla nuova stagione delle competizioni UEFA per club.

Sarà il primo incontro ufficiale tra le due squadre dalla sensazionale finale di Coppa dei Campioni del 1960, quando il Real Madrid vinse la competizione per la quinta volta di fila, battendo il Frankfurt per 7-3 all'Hampden Park di Glasgow. Alfredo Di Stéfano in quell'occasione segnò tre gol mentre Ferenc Puskás ne mise a segno ben quattro, anche se Richard Kress portò in vantaggio la formazione tedesca che sul finale colpì altre due volte con Erwin Stein.

Il celebre Jimmy Johnstone del Celtic ha assistito alla partita e ha ricordato: "Sembrava di sognare. Non avevo mai visto un calcio simile, né l'avrei mai più visto. Reciterò i nomi di quella linea di attaccanti del Madrid fino al giorno della mia morte".

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy: Kroos, Casemiro, Modrić: Valverde, Benzema, Vinícius Júnior

Frankfurt: Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Kamada, Götze; Borré

In genere vincono i campioni d'Europa? Il Chelsea, vincitore della UEFA Champions League 2020/21 si è aggiudicato il trofeo nel 2021, ma non sempre va così. I vincitori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno vinto 26 edizioni su 46. Scopri record e statistiche della Supercoppa UEFA a questo link.

Il parere degli esperti

Graham Hunter, reporter Real Madrid

Mancano ancora diverse sessioni di allenamento prima della sfida di Helsinki e quindi può accadere di tutto. Ma Carlo Ancelotti è stato chiarissimo su due punti. In primo luogo, forma fisica permettendo cercherà di premiare l'undici che ha iniziato e vinto la finale di Champions League contro il Liverpool, schierandolo dall'inizio. E, in secondo luogo, che i titolari e i sostituti del Madrid devono prendere questa partita contro il Frankfurt con spietata serietà.

James Thorogood, reporter Frankfurt

Dopo aver iniziato la stagione vincendo senza difficoltà grazie alla prestazione di 'Man of the Match' dell'acquisto estivo Mario Götze nel primo turno della Coppa di Germania, il Frankfurt è stato riportato a terra venerdì quando è stato travolto 6-1 dal Bayern nell'esordio in Bundesliga. L'allenatore Oliver Glasner non ha usato mezzi termini dopo la partita, chiedendo un netto miglioramento per mantenere gli standard stabiliti dai vincitori dell'Europa League della scorsa stagione.

Le parole degli allenatori

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "L'anno scorso l'Eintracht ha compiuto un'impresa eccezionale perché non era tra i favoriti. Ha disputato grandi partite come la vittoria contro il Barcellona al Camp Nou colpendo in contropiede. Ci metterà in difficoltà ma conoscendo le due squadre, sarà sicuramente una bella partita".

Oliver Glasner, allenatore Frankfurt: "Non vediamo l'ora di affrontarli. Non la considero come una sfida personale con Carlo Ancelotti, ma contro il Real Madrid, uno dei club più grandi e illustri della storia del calcio. Vogliamo prepararci bene in modo da avere tutte le possibilità di vincere la partita".