I precedenti tra Spagna e Germania in Supercoppa UEFA

La Germania ha vinto molto in Europa nel corso degli anni, ma il magro bottino di due Supercoppe UEFA (entrambe per il Bayern) è quasi sorprendente.

Le squadre di Bundesliga hanno infatti perso le prime sette edizioni disputate, di cui due contro il Barcellona. L'Eintracht, però, non deve farsi prendere dallo sconforto prima della sfida contro il Real Madrid: le formazioni tedesche (o meglio, il Bayern) sono reduci da due vittorie consecutive, l'ultima delle quali contro un'avversaria spagnola. Forse la rotta si è invertita?

UEFA.com ricorda le tre Supercoppe UEFA tra squadre spagnole e tedesche.

Werder Bremen - Barcelona 1-1

Allofs 87'; Salinas 37'

Barcelona - Werder Bremen 2-1

Stoichkov 32', Goikoetxea 48'; Rufer 41' rig.

Hristo Stoichkov con la maglia del Barcellona Getty Images

Dopo aver vinto la sua prima Coppa dei Campioni (l'ultima prima di diventare UEFA Champions League), il Barcellona conquista la sua prima Supercoppa UEFA dopo tre precedenti sconfitte.

Julio Salinas segna il primo gol nella gara di andata al Weserstadion (10 febbraio 1993), ma Klaus Allofs risponde a 3' dalla fine e rimanda tutto a un mese dopo sul punteggio di 1-1.

Al Camp Nou, il primo gol di Hristo Stoichkov per i padroni di casa viene subito vanificato da un rigore di Wynton Rufer, ma Andoni Goikoetxea riporta il Barça in vantaggio al 3' della ripresa e il Werder non risponde più.

Barcelona - Borussia Dortmund 2-0

Luis Enrique 8', Rivaldo 61' rig.

Borussia Dortmund - Barcelona 1-1

Heinrich 64'; Giovanni 8'

Luis Enrique e Jörg Heinrich durante la Supercoppa 1997 Bongarts/Getty Images

Il Barcellona vince la sua seconda Supercoppa UEFA cinque anni dopo in un'altra sfida tra Spagna e Germania battendo il Borussia Dortmund (vincitore della Champions League) in due partite.

Dopo aver sconfitto il Paris Saint-Germain per 1-0 nella finale di Coppa delle Coppe UEFA a Rotterdam, il club catalano compie un altro passo importante verso un altro trofeo continentale davanti a 50.000 spettatori al Camp Nou. Luis Enrique apre le marcature all'8', mentre Rivaldo raddoppia dal dischetto poco dopo il quarto d'ora della ripresa.

Le speranze di rimonta del Dortmund, che aveva riportato la Coppa dei Campioni in Germania dopo 14 anni, svaniscono rapidamente con il gol di Giovanni all'inizio del ritorno, ma la squadra di casa ha l'ultima parola grazie a una rete di Jörg Heinrich nel secondo tempo.

Goretzka 34', Martínez 104'; Ocampos 13' rig.

Highlights Supercoppa 2020: Bayern - Sevilla 2-1

Il Bayern aveva finalmente portato in Germania la Supercoppa UEFA nel 2013, all'ottavo tentativo. Alla Puskás Aréna di Budapest, però, è il Siviglia a fare la partita nelle fasi iniziali. La formazione spagnola viene premiata quando David Alaba atterra Ivan Rakitić in area e Lucas Ocampos non sbaglia dal dischetto.

Il Bayern risponde con forza. Yassine Bounou ferma Robert Lewandowski fino a quando l'attaccante polacco allestisce il gol del pareggio, attutendo il cross di Thomas Müller per Leon Goretzka e permettendogli di pareggiare. Le prodezze di Manuel Neuer mandano la partita ai tempi supplementari per la sesta volta in otto edizioni.

Nell'extra time, Neuer viene di nuovo in soccorso del Bayern e devia sul palo un tiro di Youssef En-Nesyri. L'intervento si rivela fondamentale quando il subentrato Javi Martínez segna di testa il gol della vittoria dopo una parata di Bounou su tiro di Alaba. Avendo segnato anche nella vittoria del Bayern di sette anni prima, Martínez viene soprannominato "Mister Supercoppa" da Müller.