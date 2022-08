Vinícius Júnior: la Supercoppa UEFA, il gol in finale e la passione per il Flamengo e la moda

Dopo il suo arrivo dal Flamengo, Vinícius Júnior ha compiuto il grande balzo al Real Madrid la scorsa stagione, trovando un posto da titolare con Carlo Ancelotti e segnando il gol decisivo contro il Liverpool in finale di UEFA Champions League.

L'attaccante, 22 anni, torna sul grande palco il 10 agosto, quando la sua squadra affronterà l'Eintracht Frankfurt in Supercoppa UEFA a Helsinki, e punta a vincere molti altri trofei, come racconta a UEFA.com.

Come ti prepari per la Supercoppa UEFA?

È molto importante cercare di vincere più partite possibili, soprattutto se vuoi alzare trofei importanti come la Supercoppa UEFA. Faremo tutto il possibile per vincere la prima coppa della stagione.

La scorsa stagione, la mentalità del Real Madrid è stata incredibile: sei d'accordo?

È semplicemente il DNA di questo club, che è sempre impegnato in partite importanti e ha giocatori che sanno come approcciarsi. Alcune partite sono state da montagne russe, ma tutto è andato per il verso giusto.

Il mio momento preferito? La partita contro il [Manchester] City al Bernabéu. Rodrygo è entrato e in due minuti ha segnato due gol che ci hanno portato in finale.

Ti è piaciuta la finale di Champions League?

Era un momento molto importante per tutta la squadra. Dopo una stagione così bella, dovevamo chiuderla con una vittoria in finale. Dico sempre che mi restano circa 15 anni di carriera e non so quando sarà la mia prossima finale, quindi dovevo godermela al massimo.

[Segnare il gol della vittoria] è una sensazione unica. Non ci sono molte parole descriverlo. Solo chi ha vissuto il calcio come noi nella scorsa stagione sa quanto sia importante e quanto ti renda felice.

Che ruolo ha avuto Carlo Ancelotti in quella vittoria?

È stato capace di tirare fuori il massimo da noi, non solo da me ma da tutta la squadra. È molto gentile e tratta tutti come se fossero figli. Certo, ha il suo lavoro da fare, ma quando è arrivato ci ha dato molta calma e fiducia.

Per essere così giovane hai già vinto molto. Quali sono le prossime tappe?

Guardo con ammirazione i giocatori che hanno vinto tanto con questa maglia, con il club più forte del mondo. Ovviamente voglio continuare a vincere per eguagliarli, magari arrivando a cinque o sei [Champions League], e cercare di essere importante come loro.

Vinícius Júnior con la maglia del Flamengo Getty Images

Sei ancora un idolo dei tifosi del Flamengo. Senti ancora l'affetto del Brasile?

Certo. Tifo Flamengo fin da quando ero piccolo. Ultimamente sono andato al Maracanã e quando i tifosi mi hanno visto hanno iniziato a cantare il mio nome. È stato molto importante, perché il mio cuore è lì ed è stato proprio il club a incoraggiarmi a venire al Real Madrid.

Come è nata la tua passione per la moda?

Mi piace l'NBA e vedo sempre come si presentano i giocatori ai play-off. Sono anche un fan di Lewis Hamilton. David [Alaba] e [Eduardo] Camavinga hanno la mia stessa passione: Camavinga ha addirittura sfilato in passerella per Balenciaga!

