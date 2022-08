Oliver Glasner parla dell'Eintracht, del Real Madrid e del passaggio in Champions League

Approdato sulla panchina dell'Eintracht Frankfurt a maggio 2021, Oliver Glasner ha vissuto un primo anno ricco di emozioni. La sua squadra è partita in sordina in campionato e non si è mai spostata da metà classifica, ma ha raggiunto l'apice in UEFA Europa League. Dopo aver eliminato squadre come Barcellona e West Ham, ha battuto i Rangers ai rigori in finale e ha riconquistato un titolo continentale dopo la Coppa UEFA 1980.

Nell'attesa di scendere in campo in UEFA Champions League, il 47enne allenatore austriaco spera che la sua squadra possa migliorare ancora, a cominciare dalla Supercoppa UEFA contro il Real Madrid. Il compito è arduo ma, come spiega Glasner a UEFA.com, le grandi sfide tirano fuori il meglio dalla sua squadra.

Richard Kress (Frankfurt) segna il primo gol nella finale di Coppa dei Campioni 1960 Popperfoto via Getty Images

Quanto attende il testa a testa con Carlo Ancelotti?

Non lo vedo come un testa a testa con Ancelotti, ma con il Real Madrid, uno dei club più grandi e illustri della storia del calcio. Vogliamo prepararci in modo da avere tutte le possibilità di vincere la partita.

È una partita ricca di storia ed è importante per i giocatori e per i tifosi che erano allo stadio [in finale di Coppa dei Campioni 1960]. Per loro in particolare è più una rivincita, ma avere la possibilità di vincere un secondo trofeo è già un bell'incentivo.

La scorsa stagione, l'Eintracht non ha vinto in campionato fino a ottobre. Quali erano i suoi pensieri in quel momento?

È stato un periodo estenuante e intenso per tutti, ma sapevamo perché. Ci serviva qualche momento decisivo: per esempio, nella prima partita di Europa League ad Anversa, quando abbiamo pareggiato al 91', o due giorni dopo, quando abbiamo battuto il Bayern in Bundesliga con un gol all'85'.

Tutti i gol dell'Eintracht in Europa League

Quali sono punti di forza della sua squadra?

Abbiamo un carattere fantastico. Ogni singolo giocatore lavora per la squadra. Abbiamo un grande spirito in allenamento, in spogliatoio e in partita. Quando tutto si complica non perdiamo la fiducia, ma diamo il massimo per vincere fino all'ultimo secondo.

Cosa porterà il neoacquisto Mario Götze alla squadra?

Spero che Mario ci regali le stesse cose che ci daranno Randal Kolo Muani e Lucas Alario... Potrei elencare tutti i nuovi acquisti. Lui non deve cambiare completamente il suo gioco, ma piuttosto unire i suoi punti di forza con gli altri.

Glasner orgoglioso del trionfo

Com'è stato il suo primo anno a Francoforte?

Non mi piace parlare di me, ma spero di essere cresciuto. Sono una persona che pensa molto e sicuramente ho commesso molti errori, anche nell'ultimo anno. Così come io perdono i giocatori, spero che loro perdonino me, perché anche questo fa parte dell'evoluzione.

In che modo la fase a gironi di Champions League aiuterà la squadra?

Più forte è l'avversario, più devi essere te stesso e dare il massimo. Se riesci a farlo puoi passare al livello successivo. Abbiamo un'idea di come vogliamo giocare. A volte funzionerà, altre meno, ma abbiamo ancora molti margini di miglioramento.

