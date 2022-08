Bronze nell'Olimpo delle calciatrici che hanno vinto Women's EURO a livello giovanile e maggiore

Con la vittoria a UEFA Women's EURO 2022, l'inglese Lucy Bronze è diventata la 14esima calciatrice diversa a vincere il trofeo europeo con la nazionale maggiore dopo esserci riuscita a livello giovanile.

Prima del 2022, 13 calciatrici – 11 della Germania e due dei Paesi Bassi – avevano vinto i Campionati Europei UEFA femminili Under 17 o quello U19, prima di imporsi con la nazionale maggiore.

Bronze si è aggiunta alla lista avendo vinto da titolare la finale U19 del 2019 contro la Svezia in Bielorussia, dove tra le altre stelle del futuro c'erano anche Alex Popp, Svenja Huth, Ramona Bachmann e Sofia Jakobsson.

Lucy Bronze nella finale di Women's EURO U19 del 2009 SPORTSFILE

Tra le calciatrici che hanno vinto a livello giovanile ma che non sono scese in campo nelle finali di Women's EURO ci sono le tedesche Petra Wimbersky e Linda Bresonik, rimaste in panchina con la nazionale maggiore nella finale del 2001 ma in campo nella vittoria del torneo U18 (poi diventato U19) appena 21 giorni prima contro la Norvegia. Tuttavia entrambe hanno disputato una finale con la nazionale maggiore: Wimbersky nel 2005 e Bresonik nel 2009.

Tra gli altri dati statistici, Silvia Neid è stata la Ct della Germania che ha vinto gli Europei U18/U19 nel 2000, 2001 e 2002 prima di trascinare la nazionale maggiore alla vittoria di Women's EURO nel 2009 e 2013. Autrice del gol della vittoria di quest'ultima finale è stata Anja Mittag, che nel 2002 era stata decisva nella vittoria del titolo Women's U19 sotto la guida di Neid.

Calciatrici che hanno vinto finali di Women's EURO a livello maggiore e giovanile

Inghilterra 2022

Lucy Bronze 2009 U19

Paesi Bassi 2017

Dominique Janssen 2014 U19

Vivianne Miedema 2014 U19

Germania 2013

Anja Mittag a Women's EURO U19

Jennifer Cramer 2011 U19

Nadine Kessler 2006 e 2007 U19

Lena Lotzen 2011 U19

Leonie Maier 2009 U17 e 2011 U19

Dzsenifer Marozsán 2008 U17

Anja Mittag 2002 U19

Bianca Schmidt 2007 U19

Germania 2009

Fatmire Alushi 2006 U19

Linda Bresonik 2001 U18



Germania 2005

Sarah Günther 2000 U18 e 2002 U19

Anja Mittag 2002 U19

Petra Wimbersky 2000 e 2001 U18