Germania - Francia 2-1: la doppietta di Popp regala la finale alle tedesche

La Germania batte l'Inghilterra 2-1 grazie alla grande prestazione di Alexandra Popp che con una doppietta stende le francesi e regala la qualificazione in finale alle tedesche. Domenica alle 18:00 CET la Germania affronterà a Wembley le padrone di casa dell'Inghilterra.

I momenti chiave della gara 40' Popp sblocca il risultato con una conclusione al volo

44' Il tiro di Diani colpisce il palo, sbatte sul portiere ed entra in porta

76' Popp di testa porta in vantaggio la Germania

Il riepilogo della partita

Nel primo tempo le due squadre si studiano a lungo e arrivano più volte vicino al gol, ma la partita si sblocca a cinque minuti dall'intervallo. La Germania imbastisce una manovra sulla corsia di destra e arriva al traversone dal fondo con Svenja Hutt. La tedesca calibra alla perfezione il cross verso il centro dell'area dove trova Alexandra Popp che anticipa tutti e mette in porta il pallone con una conclusione di prima.

La Francia reagisce prontamente e dopo soli quattro minuti trova il gol del pari con Kadadiatou Diani. La francese lascia partire una conclusione potente dal limite dell'area che colpisce il palo e viene ribattuto in rete dalla schiena del portiere avversario Merle Frohms.

L'esultanza di Kadidiatou Diani per il pareggio della Francia UEFA via Getty Imges

Nella ripresa lentamente la Francia inizia a imprimere un certo ritmo e, trascinata dalla grinta di Selma Bacha e dalla spinta di Diani, mette sempre più in apprensione la retroguardia della Germania. Tuttavia sono le tedesche a realizzare il gol decisivo al 76' con un colpo di testa poderoso di Popp su un cross di Huth.

Dopo il vantaggio, la Francia cerca più volte il gol del pari che però non arriva. La Germania vince la sua settima semifinale consecutiva e stacca il pass per la finale dove affronterà domenica le padrone di casa dell'Inghilterra a Wembley.

La cronaca di Germania - Francia 2-1

VISA Player of the Match: Alexandra Popp (Germania)

L'attaccante della Germania, Alexandra Popp AFP via Getty Images

"Presente in tutti i momenti chiave della gara, Popp ha segnato un gol per tempo regalando la qualificazione alla Germania. Oltre ai gol è stata una leader in campo e ha contribuito anche alla fase difensiva con alcuni interventi decisivi. Un vero capitano e un esempio per le compagne".

Osservatori Tecnici UEFA

L'esultanza della Germania al fischio finale UEFA via Gett Images

La Germania si è qualificata per la nona volta in finale di Women's EURO (record).

La Germania ha vinto la nona semifinale di Women's EURO su dieci giocate, e la settima di fila. L'unica sconfitta è stata nel 1993 ai rigori contro l'Italia.

Popp ha segnato il 100esimo gol a Women's EURO della Germania che con questa rete è diventata la prima nazionale a raggiungere la tripla cifra.

Popp è la prima calciatrice a essere andata in gol in cinque partita di Women's EURO consecutive. La connazionale Heidi Mohr si era fermata a quattro in tre fasi finali (1989, 1991 e 1993).

Con la seconda rete Popp ha raggiunto i sei gol nella fase finale eguagliando il record di Inka Grings (Germania 2009) e Beth Mead (Inghilterra, 2022)

La carica delle tedesche nel prepartirta Getty Images

Formazioni

Germania: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering (Doorsoun 81'), Rauch; Magull (Dallmann 68'), Oberdorf, Däbritz (Lohmann 68'); Huth (Wassmuth 90'), Popp, Brand

France: Peyraud-Magnin; Périsset, Mbock Bathy, Renard, Karchaoui; Bilbault, Toletti (Sarr 80'), Geyoro; Diani, Malard (Bacha 46'), Cascarino (Matéo 61')