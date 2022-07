Inghilterra - Svezia 4-0: poker e finale per le padrone di casa

L'Inghilterra raggiunge in scioltezza la finale di UEFA Women's EURO 2022 con un 4-0 contro la Svezia che manda in delirio il pubblico di Sheffield. La perla dell'incontro è l'incredibile gol di tacco di Alessia Russo.

Mentre l'Inghilterra schiera la stessa formazione delle prime cinque partite, la Svezia dà spazio a Sofia Jakobsson, che finora non era neanche entrata dalla panchina, e ritrova Hanna Glas. Jakobsson si rende pericolosa già al 1' su servizio di Stina Blackstenius, ma Mary Earps para di piede.

L'Inghilterra prevale nel possesso palla, ma Blackstenius è pericolosa in contropiede e costringe Earps a un altro intervento. Sul successivo calcio d'angolo, Blackstenius incorna sulla traversa e i poco più di 1000 tifosi svedesi cominciano a farsi sentire nel frastuono generale.

Le occasioni dell'Inghilterra sono più rare, ma Georgia Stanway trova un varco e mette alla prova Hedvig Lindahl. Il portiere, però, viene battuto al 34' quando Mead insacca di controbalzo in girata su cross di Lucy Bronze.

La combinazione si inverte all'inizio della ripresa, quando Bronze svetta di testa su angolo di Mead e firma il 2-0. Il Ct svedese Peter Gerhardsson prova i cambi, ma a minacciare è sempre Blackstenius che manda di poco a lato su traversone di Fridolina Rolfö. Sarina Wiegman risponde inserendo Alessia Russo: la sua prima azione è una volata a rete con servizio al centro per Lauren Hemp, che però manda sulla traversa.

La Svezia continua a spingere. Leah Williamson ferma un tiro della subentrata Johanna Rytting Kaneryd, mentre Earps para abilmente su Blackstenius. Al 68', però, una magia segna definitivamente la direzione dell'incontro: Lindahl para una prima conclusione di Russo, che prova subito un audace colpo di tacco e trafigge l'attonito portiere sotto le gambe.

Nel finale, Kirby beffa Lindahl con un pallonetto e fissa il punteggio. Da questo momento, il pubblico di Bramall Lane ondeggia tra meraviglia e delirio fino al fischio finale: l'Inghilterra andrà dunque a Wembley a caccia del suo primo trofeo in una competizione per nazionali femminili maggiori.

"Costante e infaticabile sulla fascia destra, ha effettuato buone combinazioni e passaggi decisivi. Ottimo il suo primo gol, ma anche il calcio d'angolo per il raddoppio".

Osservatori tecnici UEFA

Inghilterra: Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly (Greenwood 86'); Stanway (Scott 86'), Walsh; Mead (Kelly 86'), Kirby (Toone 79'), Hemp; White (Russo 57')

Svezia: Lindahl; Ilestedt (Andersson 55'), Sembrant (Bennison 76'), Eriksson, Glas; Angeldal (Seger 51'), Asllani, Björn; Rolfö, Blackstenius (Hurtig 76'), Jakobsson (Rytting Kaneryd 51')

Prossime partite

L'Inghilterra affronterà la vincitrice della seconda semifinale tra Germania e Francia domenica 31 luglio alle 18:00 CET allo stadio di Wembley.

La Svezia torna in campo il 6 settembre contro la Finlandia nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2023, ma ha già staccato il biglietto per il torneo in Australia e Nuova Zelanda.