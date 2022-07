Francia - Paesi Bassi 1-0 (dts): un rigore di Périsset affonda le campionesse in carica

Ève Périsset trasforma un calcio di rigore ai supplementari e manda la Francia in una semifinale che attendeva da tempo, scalzando dal trono le campionesse in carica dei Paesi Bassi. Mercoledì, le transalpine affronteranno la Germania.

I momenti chiave 27' Cascarino colpisce il palo dalla distanza

37' Un tiro di Malard viene fermato sulla linea

66' Van Domselaar neutralizza Renard

90+3' Van Domselaar porta l'incontro ai supplementari con due parate

102' Périsset trasforma un calcio di rigore

La partita in breve:

Il calcio di rigore decisivo

I Paesi Bassi ritrovano Vivianne Miedema, affiancata da Lineth Beerensteyn e Victoria Pelova, mentre Melvine Malard guida l'attacco francese in assenza di Marie-Antoinette Katoto, che si è infortunata nella gara precedente e non tornerà in campo a Women's EURO. Mentre le Bleues avevano segnato nei primi 10 minuti nelle tre partite del girone a Rotherham, stasera non ci riescono, ma Kadidiatou Diani è subito pericolosa sulla destra e mette più volte alla prova Daphne van Domselaar.

Stefanie van der Gragt ferma il tiro di Delphine Cascarino AFP via Getty Images

Ben presto, la Francia prende le redini dell'incontro. Dopo un tiro di Sandie Toletii di poco alto, Delphine Cascarino colpisce un palo con Van Domselaar battuta. L'arretramento di Miedema in posizione più arretrata per dare creatività alla squadra non funziona come previsto per i Paesi Bassi, che almeno riescono ad arrivare all'intervallo in parità: quando Malard riceve la palla davanti alla porta, Stefanie van der Gragt respinge in qualche modo sulla linea. Poco dopo, il difensore si fa trovare di nuovo sulla traiettoria di un tiro di Grace Geyoro.

Nella ripresa, i Paesi Bassi inseriscono Jill Roord per dare vivacità all'attacco e Daniëlle van de Donk si sposta in posizione più avanzata. Le Orange vanno anche vicine al gol con Miedema, che conclude alto su calcio d'angolo di Sherida Spitse. Corinne Diacre risponde sostituendo Malard con Selma Bacha e spostando Diani più al centro. Poco dopo, Bacha si procura un'occasione, ma la palla viene deviata sopra la traversa da Van Domselaar. Sul successivo calcio d'angolo, il portiere si tuffa per fermare un colpo di testa di Wendie Renard.

Daphne van Domselaar para un colpo di testa di Wendie Renard alla fine dei tempi regolamentari

Con il passare dei minuti, Geyoro incorna a lato su cross di Cascarino, che poco prima della fine dei tempi regolamentari viene fermata a sua volta da Van Domselaar. Dopo il calcio d'angolo, il portiere devia in sicurezza un altro colpo di testa di Renard. Ai supplementari, Bacha si avventa su un passaggio troppo corto di Miedema, avanza rete ma conclude alto.

La svolta arriva quando Dominique Janssen atterra Diani in area e il VAR assegna un calcio di rigore, trasformato da Perisset. Poi, Sakina Karchaoui ferma un tiro di Victoria Pelova, mentre sull'altro fronte la subentrata Ouleymata Sarr manda il pallone a un soffio dal palo. La Francia cerca il raddoppio e i Paesi Bassi inseguono il pareggio, ma la gara termina sull'1-0 e le transalpine festeggiano un'attesissima qualificazione.

Visa Player of the Match: Selma Bacha (Francia)

Selma Bacha con il premio Player of the Match

"Ha dato intensità all'attacco con i suoi accentramenti, buone combinazioni sulle fasce e una grande tenacità difensiva".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Francia: Peyraud-Magnin; Périsset (Torrent 106'), Mbock Bathy, Renard, Karchaoui; Toletti (Palis 106'), Bilbault, Geyoro (Matéo 87'); Diani (Sarr 106'), Malard (Bacha 62'), Cascarino

