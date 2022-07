Semifinali di Women's EURO: Inghilterra - Svezia, Germania - Francia

Le semifinali di UEFA Women's EURO 2022 iniziano martedì 26 luglio con la sfida tra Inghilterra e Svezia, mentre la Germania affronterà la Francia il giorno dopo.

Conosciamo le semifinaliste

Semifinali di Women's EURO Martedì 26 luglio

Inghilterra - Svezia (21:00, Sheffield) Mercoledì 27 luglio

Germania - Francia (21:00, Milton Keynes) Orari CET (l'Inghilterra è un'ora indietro)

Prosegue la corsa dell'Inghilterra, che affronta la Svezia in semifinale nel tentativo di diventare la quinta squadra a vincere UEFA Women's EURO. Le padrone di casa hanno superato la difficile prova contro la Spagna ai quarti, ma la Svezia rappresenterà un altro duro ostacolo perché cercherà di andare oltre il terzo posto in Coppa del Mondo FIFA 2019 e l'argento olimpico del 2021.

Il tanto atteso esordio della Francia in semifinale arriva contro una Germania in rinascita, che partecipa a questo turno per la decima volta (record). Sorprendentemente, in otto delle nove precedenti occasioni in cui le tedesche hanno raggiunto la semifinale, hanno poi vinto il torneo. La squadra scende in campo a Milton Keynes dopo quattro vittorie su quattro e senza subire gol.