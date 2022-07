Svezia - Belgio 1-0: un gol di Sembrant nei minuti di recupero manda la Svezia in semifinale

Linda Sembrant segna nei minuti di recupero la rete che regala la qualificazione alla Svezia ai danni di un Belgio ben organizzato in difesa e guidato da un'ispiratissima portiere Nicky Evrard .

I momenti chiave della gara 6' Evrard para il tiro di Angeldal

14' il portiere del Belgio blocca un colpo di testa di Ilestedt

73' Evrard respinge un colpo di testa ravvicinato di Blackstenius

90'+2' Sembrant segna il gol che manda la Svezia in semifinale

Riepilogo della gara

Al suo primo quarto di finale di una grande competizione femminile, il Belgio viene schiacciato dalle Svezia sin dai primi minuti della gara e deve ringraziare il portiere Nicky Evrard se non va in svantaggio dopo soli sei minuti su una conclusione velenosa di Filippa Angeldal. Il portiere belga si ripete poco dopo su un potente colpo di testa di Amanda Llestedt.

Evrard ha parato un tiro sulla linea di porta AFP via Getty Images

La squadra di Ives Serneels viene chiusa nella propria metà campo per gran parte del primo tempo ma ha l'occasione di passare in vantaggio verso la mezz'ora con una conclusione bassa di Justine Vanhaevermaet che finisce di poco a lato.

La ripresa prosegue sulla stessa scia del primo tempo con la Svezia ad attaccare e il Belgio a difendere. Blackstenius arriva a un passo dal gol con un colpo di testa da posizione ravvicinata che Evrard respinge con un riflesso improvviso.

L'ennesima parata di Evrard Getty Images

Al primo minuto di recupero quando la sfida sembrava ormai destinata ai supplementari, la Svezia passa in vantaggio: su un corner smanacciato da Evra, il pallone finisce sui piedi di Bjorn che carica il destro e tira in porta ma trova la respinta dell'onnipresente portiere avversario che però non può nulla sulla ribattuta di prima di Sembrant che qualifica le svedesi alla semifinale contro le padrone di casa dell'Inghilterra.

Il tiro di Sembrant che ha qualificato la Svezia in semifinale PA Images via Getty Images

VISA Player of the Match: Nicky Evrard (Belgio)

Evrard col premio di Player of the Match UEFA via Getty Images

"Ha fatto alcune parate decisive e ha trasmesso sicurezza alla squadra impostando da dietro grazie alla sua ottima visione di gioco".

Osservatori Tecnici UEFA

Statistiche

La Svezia non è riuscita a segnare solo una volta nelle ultime 35 partite

Kosovare Asllani è l'unica calciatrice ad aver partecipato a tutti e quattro i quarti di finale dalla sua introduzione nella fase finale del 2009.

Le Blågult sono alla loro nona semifinale di Women's EURO; solo la Germania con dieci ne ha giocate di più.

Formazioni

Svezia: Lindahl; Ilestedt, Sembrant, Eriksson, Nildén; Angeldal (Bennison 84'), Asllani, Björn; Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfö

Belgio: Evrard; Deloose (Dhont 67'), Kees, De Neve, Philtjens; Biesmans (Missipo 88'), Vanhaevermaet, Minnaert; Cayman, De Caigny, Wullaert