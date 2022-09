UEFA Futsal EURO Under 19: risultati e calendario

Italia, Ucraina, Portogallo e i campioni in carica della Spagna vincono nella prima giornata dei Campionati Europei UEFA Under 19 di Futsal alla Olivo Arena di Jaén.

Conosciamo le finaliste

Il torneo è iniziato con l'Ucraina che, sotto 1-4, ha rimontato e vinto per 6-4 contro la Croazia nel Gruppo A, mentre il Portogallo ha battuto 4-1 la Polonia nel Gruppo B. L'Italia è partita bene con un successo per 3-0 contro la Francia, e infine la Spagna ha travolto la Romania con nove gol.

Lunedì la Polonia ha battuto l'Italia per 4-1 in rimonta. Le partite proseguono col rematch della finale del 2019 tra Spagna e Croazia, con la fase a gironi che si concluderà mercoledì. Le prime due dei gironi si affronteranno giovedì, mentre la finale è in programma per sabato.

I gironi della fase finale Gruppo A: Spagna (detentori/nazione ospitante), Ucraina, Croazia, Romania

Gruppo B: Polonia, Francia, Italia, Portogallo

Fase a gironi



Highlights: Ucraina - Croazia 6-4

Domenica 4 settembre

Gruppo A: Ucraina - Croazia 6-4

Gruppo B: Polonia - Portogallo 2-4

Gruppo B: Francia - Italia 0-3

Gruppo A: Spagna - Romania 9-0

Highlights: Polonia - Portogallo 2-4

Lunedì 5 settembre

Gruppo B: Italia - Polonia 1-4

Gruppo A: Romania - Ucraina (16:00)

Gruppo B: Portogallo - Francia (18:30)

Gruppo A: Croazia - Spagna (21:00)

Highlights: Francia - Italia 0-3

Mercoledì 7 settembre

Gruppo A: Croazia - Romania (13:30)

Gruppo B: Polonia - Francia (16:00)

Gruppo B: Italia - Portogallo (18:30)

Gruppo A: Spagna - Ucraina (21:00)

Dove guardare le partite in TV/streaming

Fase a eliminazione diretta

Highlights: Spagna - Romania 9-0

Giovedì 8 settembre

Semifinali (ordine partite da confermare)

SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B (18:00 o 21:00)

SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A (18:00 o 21:00)



Sabato 10 settembre

Finale

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:00)

Orari in CET