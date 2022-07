Svezia - Belgio, anteprima quarti di finale di Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

La Svezia affronta il Belgio al Leigh Sports Village ai quarti di finale di UEFA Women's EURO 2022 venerdì 22 luglio.

Svezia - Belgio in breve Quando: venerdì 22 luglio, 21:00 CET

Dove: Leigh Sports Village, Wigan & Leigh

Cosa: terzo quarto di finale

Dove guardare Svezia - Belgio in TV

Probabili formazioni

Svezia: Lindahl; Rubensson, Sembrant, Eriksson, Andersson; Björn, Asllani, Angeldahl; Rolfö, Blackstenius, Kaneryd

Diffidate: Magdalena Eriksson, Johanna Rytting Kaneryd

Belgio: Evrard; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens; Vanhaevermaet, Biesmans; Dhont, De Caigny, Cayman; Wullaert

Diffidate: Feli Delacauw, Davina Philtjens, Justine Vanhaevermaet

L'opinione dal campo

Wullaert orgogliosa della qualificazione del Belgio

Magnus Wikman, vice Ct Svezia: "Il Belgio è bravo più o meno in tutto. Penso che questa sarà una gara più fluida rispetto alle precedenti".

Tessa Wullaert, attaccante Belgio: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma daremo il 100% contro la Svezia. Abbiamo avuto un giorno in meno per recuperare, quindi è importante riposare. Non abbiamo molto da perdere, ma sicuramente non sarà facile neanche per loro. Dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare, poi vedremo"

Statistiche

Svezia

Women's EURO 2022: i gol della Svezia nella fase a gironi

Primo posto Gruppo C

Paesi Bassi - Svezia 1-1 (Sheffield)

Svezia - Svizzera 2-1 (Sheffield)

Svezia - Portogallo 5-0 (Wigan e Leigh)

Miglior piazzamento a Women's EURO: campione (1984)

Precedenti ai quarti di finale di Women's EURO

04/09/2009: Svezia - Norvegia 1-3 (Helsinki)

21/07/2013: Svezia - Islanda 4-0 (Halmstad)

29/07/2017: Paesi Bassi - Svezia 2-0 (Doetinchem)

Belgio

Women's EURO 2022: tutti i gol del Belgio nella fase a gironi

Secondo posto Gruppo D

Belgio - Islanda 1-1 (Manchester)

Francia - Belgio 2-1 (Rotherham)

Italia - Belgio 0-1 (Manchester)

Miglior piazzamento a Women's EURO: quarti di finale (2022)

Precedenti ai quarti di finale di Women's EURO

N/D