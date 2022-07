Becky Hill aprirà la finale di UEFA Women’s EURO 2022

La cantante Becky Hill, vincitrice del BRIT-Award, sarà la protagonista dello spettacolo presentato da Pepsi MAX che precederà la finale di UEFA Women's EURO 2022 domenica 31 luglio.

Sarà la prima volta che una performance musicale dal vivo di questa portata aprirà la finale di UEFA Women's EURO. I tifosi possono aspettarsi una performance elettrizzante dell'autrice di "Remember", che celebrerà la forza, il potere e i risultati ottenuti dalle donne sia in campo che fuori.

Becky Hill si esibirà prima della finale di Women's EURO 2022

Il sound contagioso di Hill sarà celebrato con vivaci colori al neon e costumi, mentre le coreografie e i musicisti daranno ancora più carica a un grande festival di musica e calcio. Becky eseguirà un medley di brani (inclusa la hit del 2022 "My Heart Goes (La Di Da)") e un grande classico della dance anni '90. Inoltre, inviterà sul palco alcuni ospiti a sorpresa per un finale mozzafiato prima del calcio d'inizio allo stadio di Wembley.

"È una sensazione incredibile essere l'headliner del primo UEFA 2022 Women's EURO Final Show presentato da Pepsi MAX", ha commentato Hill. "Il calcio femminile ha fatto molta strada negli ultimi anni e sono onorata di partecipare a questa festa, che merita ampiamente. Lo stadio di Wembley è uno dei posti più famosi al mondo e non vedo l'ora di far festeggiare tutti i tifosi".

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA, ha commentato: "Siamo entusiasti di collaborare di nuovo con Pepsi MAX, nostro partner di lunga data, per il primo UEFA Women’s EURO Final Show. Becky Hill è un'artista di grande talento e ha preparato uno spettacolo incredibile dall'inizio alla fine: sappiamo che unirà i fan e i tifosi di tutto il mondo per celebrare un'occasione storica. Questo è un anno importante per il mondo dello sport femminile: a Pepsi MAX e UEFA è sembrato giusto allestire la più grande produzione mai vista al torneo. I tifosi vivranno una serata speciale di intrattenimento".

Georgina Meddows-Smith, GBI marketing director, Pepsi Beverages, ha dichiarato: “Siamo partner del calcio femminile UEFA dal 2020 e ogni anno cerchiamo di sostenerlo con il nostro nome e iniziative di portata mondiale. Il nostro impegno include il sostegno al talento delle donne, sia in campo che fuori. Siamo fieri di giocare in casa a UEFA Women's EURO 2022 e di dare alle giocatrici la visibilità che meritano. Il torneo sta battendo record di presenze e biglietti venduti. Non potevamo pensare a un'artista migliore di Becky Hill per uno spettacolo che celebrerà un torneo da record".

Lo spettacolo che aprirà la finale di UEFA Women's EURO andrà in onda in oltre 16 paesi europei e in diversi paesi di tutto il mondo. I tifosi allo stadio entreranno in clima partita con un grande spettacolo, che il pubblico a casa potrà guardare in TV e sul TikTok ufficiale di Women's EURO.