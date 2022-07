Italia-Belgio 0-1: Azzurre ko, Fiamme Rosse ai quarti

Finisce ancora una volta alla fase a gironi UEFA Women's Euro per l'Italia. Malgrado il pareggio tra Francia e Islanda, le Azzurre non riescono a ottenere il successo che serviva contro il Belgio, che batte 1-0 la nazionale di Milena Bertolini e si qualifica a sorpresa per i quarti dove affronterà la Svezia: a Manchester decide un gol a inizio ripresa di Tine De Caigny.



Arrivata in Inghilterra con grandi aspettative, dopo aver raggiunto i quarti all'ultima Coppa del Mondo FIFA, l'Italia è stata dunque eliminata [senza riuscire a vincere una partita] dal torneo, iniziato subito in salita dopo la pesante sconfitta all'esordio contro la Francia; dall'altra parte il Belgio di Ives Serneels, alla seconda partecipazione, ottiene una storica qualificazione ai quarti.

Momenti chiave 49' De Caigny porta il Belgio in vantaggio

52' La conclusione di Girelli si infrange sulla traversa

79' La subentrata Giacinti manda di un soffio a lato in diagonale

90'+1': Wullaert colpisce il palo

La partita in breve: le Fiamme Rosse fanno la storia

Tine De Caigny ha firmato il gol vittoria per il Belgio UEFA via Getty Images

L'avvio dell'Italia - che ripropone nella formazione iniziale Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e Manuela Giugliano e lascia in panchina il capitano Sara Gama - è incoraggiante, con Girelli che chiama subito a un non semplice intervento Nicky Evrard, portiere del Leuven.

Le ragazze di Bertolini, però, con il passare dei minuti perdono campo e fiducia, sbagliando qualche pallone di troppo in orizzontale. Un errore di Elena Linari propizia la conclusione di Hannah Eurlings, che per fortuna delle Azzurre non trova lo specchio della porta.

Giugliano tenta un tiro dal limite ma manda a lato, la migliore occasione del primo tempo è un tiro-cross di Bonansea su cui Girelli è di un soffio in ritardo sul secondo palo.

Nella ripresa c'è l'esordio nel torneo di Agnese Bonfantini, che prende il posto di Lucia Di Guglielmo con Valentina Bergamaschi arretrata sulla linea difensiva. Ma, a sorpresa, è il Belgio a passare. Su un pallone vagante, Martina Rosucci non riesce a liberare e De Caigny, con una conclusione velenosa di sinistro, mette il pallone alle spalle di Laura Giuliani.

La reazione dell'Italia è veemente, ma il destro a giro di Girelli - bellissimo - si infrange sull'incrocio dei pali. Bertolini prova a dare vigore all'attacco, inserendo anche Valentina Giacinti, ma il diagonale proprio dell'attaccante della Fiorentina termina a lato di un soffio alla destra di Evrard. Il Ct Azzurro mette dentro anche Valentina Cernoia e Daniela Sabatino, cercando il tutto per tutto.



L'Italia non riesce però a 'sfondare' con Bonansea, mentre è ancora il Belgio a sfiorare il gol con Tessa Wullaert che colpisce un clamoroso palo dalla distanza. Il fischio finale, dopo 7 minuti di recupero, scatena la festa delle ragazze belghe, che ottengono una vittoria forse inaspettata e si qualificano per i quarti; per l'Italia, invece, è una cocente delusione, dopo l'amarezza dell'eliminazione ai gironi all'Europeo 2017 in Olanda.

Italia-Belgio 0-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Giocatrice della partita: Sari Kees (Belgio)

"E' stata brava e solida nel reparto arretrato e ha guidato la linea difensiva del Belgio, effettuando interventi importanti e passaggi precisi quando è stata in fase di possesso".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Vieri Capretta, reporter Italia

Per le azzurre è tutto finito. Colpire legni contro Islanda e Belgio non è abbastanza per giustificare di non essere mai state veramente dentro in questo torneo. Troppe giocatrici non sono state all'altezza delle aspettative e quella sconfitta iniziale contro la Francia ha probabilmente distrutto la fiducia nella squadra. Avrebbero potuto vincere oggi, ma alla fine è mancato l'istinto del gol per cambiare le cose. Le Azzurre torneranno a casa con tanti rimpianti.

Alyssa Saliou, reporter Belgio

Sangue, tanto sudore e qualche lacrima. Ma il Belgio va avanti! Che serata storica...sembrava che l'Italia stesse per pareggiare e l'Islanda potesse conquistare la qualificazione, ma le giocatrici sono riuscite a farcela. Quarti di finale, arriviamo!

Reazioni

Milena Bertolini, Ct Italia: "Non meritavamo di perdere, perché questa sera le ragazze a parte i primi 15 minuti, hanno dato tutto giocando bene, però alla fine il calcio è questo e dobbiamo accettare il risultato. Quello che è mancato forse è la tranquillità, però stasera le ragazze hanno giocato e fatto bene. Poi è chiaro stasera eravamo obbligate a vincere e l’aspetto emotivo ha contato. E’ un’esperienza per noi importante, che non avevamo mai vissuto, ma che ci farà diventare più forti in futuro. Ora dobbiamo analizzare quello che è successo e prendere il positivo, cercando di riparare agli errori commessi”.

Elena Linari, difensore dell'Italia: “C’è tanto rammarico, siamo dispiaciute per questa uscita dal girone, nessuno se lo aspettava. Forse ci sono state fin troppe aspettative su di noi, in queste partite forse si è visto che ci manca ancora qualcosa, soprattutto contro la Francia è stato chiaro il gap. Contro Belgio e Islanda invece ce la siamo giocata, peccato, ma ora già pensiamo alle partite di settembre che sono importanti. E’ giusto che ci siano aspettative nei nostri confronti, dobbiamo essere in grado di sostenerle e di dare tutto in campo. Ora analizziamo gli errori e dobbiamo ripartire alla grande, perché a Settembre abbiamo le partite di qualificazione al Mondiale”.

Sari Kees, difensore Belgio: "È un onore per me essere Player of the Match! Quando me l'hanno detto quasi non potevo crederci. Sono ancora giovane ed è il mio primo EURO. Incredibile. Sono super orgogliosa! Abbiamo lottato fino alla fine, ma sento che ce lo meritavamo. È fantastico, davvero. L'Italia è una squadra così forte, ma non ci siamo arrese. Abbiamo continuato ad andare avanti e a crederci e questo alla fine ha fatto la differenza".

Il Belgio, alla seconda partecipazione, si è qualificato per la prima volta per i quarti di finale.

L'Italia ha vinto soltanto una delle ultime otto partite giocate nella fase finale di Women's EURO.

Il Belgio ha sempre segnato nelle ultime quattro partite della fase finale dell'Europeo femminile.

Formazioni

Italia: Giuliani; Di Guglielmo (Bonfantini 46'), Bartoli, Linari, Boattin; Bergamaschi (Cernoia 80'), Simonetti (Giacinti 68'), Rosucci (Caruso 58'), Giugliano; Bonansea, Girelli (Sabatino 80')

Belgio: Evrard; Vangheluwe (Deloose 66'), Kees, Biesmans, Philtjens; Cayman (Missipo 90'+2'), Vanhaevermaet, De Caigny; Dhont (Minnaert 59'), Eurlings (Delacauw 66'), Wullaert