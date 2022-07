Finlandia - Germania 0-3: terno secco della Germania

La Germania conclude a punteggio pieno la fase a gironi di UEFA Women's EURO per la quarta volta (record) battendo la Finlandia (già eliminata) a Milton Keynes.

I momenti chiave 40' Kleinherne apre le marcature di testa

48' Popp segna nella terza gara consecutiva del girone

63' Anyomi segna il suo primo gol in nazionale

La partita in breve: Germania di nuovo perfetta

Alex Popp (a destra) esulta dopo il terzo gol consecutivo nella fase a gironi

La Germania, priva delle squalificate Lena Oberdorf e Felicitas Rauch e matematicamente certa di andare ai quarti contro l'Austria, mette immediatamente sotto pressione la Finlandia, che in porta schiera Katriina Talaslahti al posto di Tinja-Riikka Korpela e deve anche fare a meno di Sanni Franssi, Anna Westerlund, Tuija Hyyrynen e Jenny Danielsson. Il primo gol arriva al 40' ed è ampiamente meritato: Sophia Kleinherne svetta di testa su cross di Giuila Gwinn dalla linea di fondo dopo un bel passaggio di Svenja Huth.

Il raddoppio arriva al 3' della ripresa ed è quasi identico: stavolta, il traversone è della subentrata Kathrin-Julia Hendrich, mentre il gol è di Alex Popp, a segno in tre gare consecutive di Women's EURO. Un'altra subentrata, Nicole Anyomi, firma il tris poco dopo il quarto d'ora della ripresa con una conclusione angolata, festeggiando il primo gol in nazionale come Kieinherne.

La partita minuto per minuto: Finlandia - Germania 0-3

Player of the Match: Linda Dallmann (Germania)

Linda Dallmann con il premio

"Grande tempismo e sfruttamento degli spazi nelle manovre offensive, giocando sempre secondo le preferenze delle attaccanti. Ha dato dinamismo e creato spazio per le compagne, ma ha anche spezzato il gioco avversario con un pressing costante".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Finlandia: Talaslahti; Heroum, Pikkujämsä, Kuikka, Koivisto (Auvinen 46'); Kollanen (Öling 66'), Summanen (Sainio 66'), Alanen, Engman (Ahtinen 71'); Sällström (Rantanen 81'), Kemppi

Germania: Frohms; Gwinn (Anyomi 46'), Doorsoun, Hegering (Hendrich 46'), Kleinherne; Däbritz, Lattwein, Dallmann (Freigang 76'); Huth (Wassmuth 64'), Popp, Bühl (Brand 64')