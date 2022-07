Anteprima Svizzera - Paesi Bassi, Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

La Svizzera affronta i Paesi Bassi a Bramall Lane nel Gruppo C di UEFA Women's EURO 2022 domenica 17 luglio.

Svizzera - Paesi Bassi in breve Quando: domenica 17 luglio, 18:00 CET

Dove: Bramall Lane, Sheffield

Cosa: Gruppo C, terza giornata

Cosa devi sapere?

Solo una vittoria può portare la Svizzera ai quarti di finale, ma non sarà facile perché le elvetiche non hanno mai battuto i Paesi Bassi a livello ufficiale. L'ultima amichevole risale al 2002, mentre il bilancio complessivo recita V2 P6 S16. Alle campionesse in carica basta invece un pareggio per qualificarsi, anche se il suo torneo non può certo dirsi fortunato: diverse giocatrici, come la capitana Sari van Veenendaal e Aniek Nouwen, sono infatti indisponibili per malattia o infortunio.

Probabili formazioni

Svizzera: Thalmann; Maritz, Calligaris, Kiwic, Aigbogun; Wälti; Crnogorčević, Sow, Maendly, Reuteler; Bachmann

Paesi Bassi: Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Janssen, Olislagers; Spitse, Roord, Egurrola; Van de Donk, Beerensteyn, Martens

Statistiche

Svizzera

Ultime sei partite: SPSSSP (dalla più recente)

Ultima partita: Svezia - Svizzera 2-1, 13/07

Women's EURO 2017: terzo posto nel Gruppo C (V1 P1 S1)

Paesi Bassi

Ultime sei partite: VPVVSV (dalla più recente)

Ultima partita: Paesi Bassi - Portogallo 3-2, 13/07

Women's EURO 2017: campione (V 4-2 contro la Danimarca)