Italia-Islanda 1-1: Bergamaschi tiene le Azzurre in corsa

L'Italia pareggia in rimonta contro l'Islanda e resta in corsa per i quarti di Women's EURO 2022. Al Manchester City Academy Stadium le Azzurre, reduci dal pesante ko contro la Francia all'esordio, vanno subito sotto trafitte da Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, ma riescono a trovare l'1-1 nella ripresa con Valentina Bergamaschi.

La nazionale guidata da Milena Bertolini trova così il primo punto nel Gruppo D e lunedì sera, contro il Belgio [che alle 21 giocherà contro l'Inghilterra], dovrà conquistare la prima vittoria nel torneo per tenere vive le chance di qualificazione.

Momenti chiave 3' Vilhjálmsdóttir porta l'Islanda in vantaggio

7' Una conclusione di Gunnarsdóttir trova l'esterno della rete

26' Piemonte manda a lato da posizione favorevole

61' Jóhannsdóttir si divora la chance per il raddoppio

62' Bergamaschi firma il pareggio delle Azzurre

73' Sigurdardóttir manda sul palo il destro da fuori area di Bonansea

La partita in breve: per le Azzurre un punto in rimonta

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir porta in vantaggio l'Islanda ed esulta dopo la sua rete Getty Images

A Manchester l'Italia, "rivoluzionata" da Bertolini con cinque novità rispetto alla formazione schierata contro la Francia, ha ancora una volta un avvio choc. Non sono trascorsi nemmeno tre minuti quando Vilhjálmsdóttir, centrocampista del Bayern Monaco, approfitta di una corta respinta del capitano Azzurro per Sara Gama con un preciso destro che trova l'angolo alto della porta difesa da Laura Giuliani.

Sara Björk Gunnarsdóttir, già annunciata dalla Juventus, mette i brividi all'Italia, che fatica a costruire occasioni pericolose. Una delle migliori capita a Martina Piemonte, a segno all'esordio e schierata titolare in attacco con Valentina Giacinti, ma la giocatrice del Milan non riesce a inquadrare lo specchio della porta avversaria.

Nella ripresa Bertolini opta per i cambi che restituiscono brio alle Azzurre. Entrano Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, cui lasciano il posto Arianna Caruso e proprio Piemonte. La nazionale guidata da Þorsteinn Halldórsson ha una grande opportunità per raddoppiare, ma da due passi Alexandra Jóhannsdóttir manda incredibilmente a lato.

E' il campanello d'allarme che scuote la squadra di Bertolini, che al 62' trova l'1-1. Grande azione sulla sinistra di Bonansea e assist al bacio per l'accorrente Bergamaschi, che apre il piatto destro e mette il pallone alle spalle di Sandra Sigurðardóttir.

L'inerzia della partita cambia, Bonansea centra il palo complice il tocco impercettibile del portiere dell'Islanda, mentre Flaminia Simonetti va a un passo dal gol del vantaggio con un destro dal limite dell'area.



L'ultima opportunità della partita capita comunque all'Islanda, ma Vilhjálmsdóttir non riesce a firmare la doppietta personale e "grazia" Giuliani con un destro da dentro l'area. Si deciderà tutto lunedì per le Azzurre di Milena Bertolini.

Italia-Islanda 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Player of the Match: Barbara Bonansea (Italia)

"Ha firmato un assist e ha mostrato la sua creatività creandosi spazio davanti alla linea difensiva islandese quando si è accentrata dalla fascia".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Vieri Capretta, reporter Italia

La reazione di cui l'Italia aveva bisogno. A parte i primi minuti, l'Italia è stata la squadra migliore e avrebbe potuto vincere. Le Azzurre hanno creato tante occasioni, soprattutto nella ripresa, quando Bertolini ha sfruttato molto bene i cambi. La Ct aveva detto che tutte le giocatrici sarebbero state importanti e lo ha dimostrato. Ora è tutto da giocare nella partita finale per assicurarsi un posto nel prossimo turno.

Andri Valsson, reporter Islanda

L'Islanda non avrebbe potuto desiderare un inizio migliore, ma ha impiegato molte energie per difendersi per così tanto tempo. La squadra non aveva la stessa forza fisica che ha avuto nella partita contro il Belgio e ha avuto problemi a fraseggiare a centrocampo. Per questo motivo, l'Islanda non ha potuto trarre vantaggio dai contropiede, con il ritmo di Jónsdóttir contenuto per lunghi periodi di gioco. Meritano complimenti per il loro spirito difensivo, ma questo non ha portato i tre punti.

Reazioni

Milena Bertolini, Ct Italia: "Sapevamo che avremmo dovuto assicurarci il passaggio del turno nell'ultima partita, quindi non è una novità. Ogni giocatore è importante in questo torneo, lo abbiamo visto oggi. Subire gol così presto avrebbe potuto minare la fiducia delle giocatrici, ma sono state brave nel reagire".



Martina Rosucci, centrocampista Italia: "Dobbiamo vincere una partita per passare il turno, quindi proveremo a farlo contro il Belgio. Abbiamo fatto una buona gara a centrocampo, ma possiamo sempre migliorare”.

La rete realizzata da Vilhjálmsdóttir dopo appena 2 minuti e 36 secondi è stato la più veloce di sempre dell'Islanda all'Europeo.

Vilhjálmsdóttir è diventata la più giovane marcatrice di sempre dell'Islanda nella manifestazione, all'età di 20 anni e 340 giorni.

In quella che è stata la sua 12esima partita al torneo, l'Islanda ha segnato per la prima volta in due gare consecutive di Women's EURO.

L'Italia ha segnato in tutte le ultime sette partite giocate nella fase a gironi dell'Europeo femminile.

Formazioni

Italia: Giuliani; Di Guglielmo, Gama (Bartoli 58'), Linari, Boattin; Bergamaschi, Simonetti, Rosucci, Caruso (Bonansea 46'); Piemonte (Girelli 52'), Giacinti (Sabatino 85')

Islanda: S. Sigurdardóttir; E. Vidarsdottir, Viggósdóttir, Gudr. Arnardottir, Gísladóttir (Gunnlaugsdóttir 88'); G. Jónsdóttir (Jóhannsdóttir 57'), Brynjarsdóttir, Gunnarsdóttir (Gudmundsdóttir 77'); S. Jónsdóttir, Thorvaldsdóttir (Albertsdóttir 58'), Vilhjálmsdóttir (Magnúsdóttir 88')