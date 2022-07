UEFA Women's EURO 2022: anteprima delle partite di giovedì

La Francia è stata una delle protagoniste assolute della prima giornata di UEFA Women's EURO 2022 e può qualificarsi ai quarti con una gara d'anticipo quando giovedì affronterà il Belgio – dopo che l'Italia, che non può permettersi una seconda sconfitta, affronterà un'Islanda che ha ben figurato nel pari contro le Red Flames.

Ecco una guida alle partite della seconda giornata del Gruppo D.

Gruppo D In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti FRA Francia Ora in gioco 1 1 0 0 5 1 4 3 ISL Islanda Ora in gioco 1 0 1 0 1 1 0 1 BEL Belgio Ora in gioco 1 0 1 0 1 1 0 1 ITA Italia Ora in gioco 1 0 0 1 1 5 -4 0

Highlights: Belgio 1-1 Islanda

L'Italia era considerata come una outsider per la corsa al titolo quindi il disastro di domenica a Rotherham, quando le Azzurre sono andate sotto per 5-0 nella prima frazione di gioco, ha fatto scalpore ed è stato descritto dall'attaccante Cristiana Girelli come 'un blackout generale'. Le Azzurre hanno 'vinto' il secondo tempo per 1-0 e avrebbero potuto accorciare ulteriormente lo svantaggio, a testimonianza del fatto che hanno ancora speranze di fare meglio del 2017, quando per la prima volta non sono riuscite a raggiungere i quarti di un Women's EURO. Al contrario, una seconda sconfitta metterebbe fine al cammino delle Azzurre.

L'Islanda sembrava in grado di vincere contro il Belgio quando si è portata meritatamente in vantaggio all'inizio del secondo tempo a Manchester ma, dopo aver sbagliato un rigore, ha subito l'1-1 su un calcio piazzato. Tuttavia, ispirata dalla 21enne attaccante del Wolfsburg, Sveindís Jane Jónsdóttir, l'Islanda ha mostrato un potenziale sufficiente a far pensare che una seconda vittoria in una fase finale sia ampiamente alla loro portata, dopo l'unico successo contro i Paesi Bassi nel 2013, che è valsa la qualificazione ai quarti.

La statistica: le due squadre si sono affrontate due volte in amichevole a Firenze ad aprile 2021, con la prima sfida terminata 1-1 e la seconda vinta dalle Azzurre per 1-0.

Compra i biglietti di Women's EURO

Highlights: Francia - Italia 5-1 

Per la prima volta dopo molto tempo, la Francia non ha iniziato la fase finale tra le favorite assolute nonostante i tanti talenti in squadra. Gli opinionisti erano forse diffidenti dopo una serie di fasi finali in cui Les Bleues hanno deluso le (spesso stratosferiche) aspettative. Lo scetticismo è stato rapidamente superato quando la Francia si è portata in vantaggio di cinque gol all'intervallo contro l'Italia, con Grace Geyoro che ha segnato la prima tripletta del torneo nel primo tempo e con le tre attaccanti Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto e Delphine Cascarino praticamente immarcabili. Una seconda vittoria a Rotherham le qualificherebbe ai quarti.

Il Belgio può contare su un potenziale offensivo di tutto rispetto con Tessa Wullaert, Tine De Caigny e Janice Cayman del Lyon, che si troveranno in campo da avversarie con alcune compagne a livello di club e un'avversaria del campionato francese. Le Red Flames saranno sollevate per aver conquistato un punto a Manchester dopo essere state messe sotto pressione dall'Islanda, ma ora affrontano una squadra contro cui storicamente hanno sempre faticato: l'ultima vittoria del Belgio risale al 1985, ovvero dieci partite fa.

La statistica: la Francia ha vinto le ultime sei partite segnando 23 gol e subendone uno solo.

Dove guardare Women's EURO: TV/streaming