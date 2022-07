Francia - Belgio, anteprima Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

La Francia affronterà il Belgio giovedì 14 luglio al New York Stadium per la seconda giornata del Gruppo D di UEFA Women's EURO 2022.

Francia - Belgio in breve Quando: giovedì 14 luglio, 21:00 CET

Dove: New York Stadium, Rotherham

Cosa: seconda giornata Gruppo D

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Guarda Francia - Belgio in TV

Scopri dove guardare le partie di UEFA Women's EURO 2022 in TV e streaming.

Guida alla partita

Highlights Women's EURO: Francia - Italia 5-1

La Francia ha lanciato un chiaro segnale alle pretendenti travolgendo 5-1 l'Italia domenica, con Grace Geyoro autrice di una tripletta. Le francesi sono naturalmente favorite contro il Belgio giovedì a Rotherham, con la vittoria che potrebbe valere la qualificazione ai quarti con una giornata d'anticipo. Il Belgio ha invece pareggiato in rimonta per 1-1 contro l'Islanda alla prima giornata dimostrando comunque grande carattere.

Probabili formazioni

Francia: Peyraud-Magnin; Périsset, Renard, Mbock Bathy, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino

Belgio: Evrard; Cayman, Kees, De Neve, Philtjens; Delacauw, Vanhaevermaet, Biesmans; Wullaert, Eurlings; De Caigny

In diffida: Davina Philtjens, Justine Vanhaevermaet

L'opinione dei reporter

Vanessa Tomaszewski, reporter Francia

È stato un inizio praticamente perfetto per la Francia nella prima giornata contro l'Italia, ma adesso le francesi sono chiamate a dare seguito a questo risultato vincendo nel giorno della presa della Bastiglia. La Marsigliese sarà cantata con qualche decibel in più e il Belgio potrebbe finire la serata un po' stordito, con le orecchie che fischiano in tutti i sensi. Le belghe sono state un po' sotto tono contro l'Islanda e la Francia ha tutte le carte in regola per qualificarsi con una giornata d'anticipo.

Alyssa Saliou, reporter Belgio

La Francia è la super favorita del Gruppo D, come dimostra il primo tempo contro l'Italia. Il Belgio dovrà giocare con grande concentrazione, fiducia ed energia e non ci sarà spazio per errori o esitazioni. La difesa dovrà essere davvero al top della condizione, vista la potenza di fuoco dell'attacco della Francia. Basta una sola distrazione contro le francesi per mandare la partita ai rotoli.

Stato di forma

Highlights Women's EURO: Belgio - Islanda 1-1

Francia

Ultime sei partite dalla più recente: VVVVVV

Ultima: Francia - Italia 5-1, 10/07

Women's EURO 2017: quarti di finale (S 1-0 - Inghilterra)

Belgio

Ultime sei partite dalla più recente: PVSVSV

Ultima: Belgio - Islanda 1-1, 10/07

Women's EURO 2017: terzo nel Gruppo A (V1 P0 S2)

Le parole dal campo

Corinne Diacre, Ct Francia: "Siamo pronte a tutto, abbiamo lavorato su diverse cose. Ci stiamo lavorando da un po' perché abbiamo affrontato squadre come il Belgio nelle qualificazioni per i Mondiali del 2023. È come se fossimo alla vigilia della prima partita: concentrate, determinate. Dopo l'Italia non ho dovuto dire molto, le ragazze sanno cosa fare".

Ives Serneels, Ct Belgio: "Dovremo sfruttare al meglio le poche opportunità che avremo. Pensiamo di poterle colpire in qualche situazione, ma dovremo difendere come un muro. Se giocheremo con un difensore in più? È una possibilità, ma se ci chiudiamo troppo rimarremo completamente intrappolati davanti alla nostra porta e voglio che la squadra offra qualcosa anche in attacco. Se possiamo sorprenderle? Dobbiamo crederci".