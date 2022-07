Anteprima UEFA Women's EURO 2022: guida alle partite di martedì

Definito come il 'girone della morte' alla vigilia di UEFA Women's EURO 2022, il Gruppo B non ha disatteso le aspettative con Germania e Spagna che hanno vinto e convinto alla prima giornata.

Le spagnole si sono imposte per 4-1 subendo un gol solo nei primissimi minuti, mentre la Germania ha fatto ancora meglio segnando un poker alla Danimarca senza subire gol.

Ecco una breve guida alla seconda giornata di martedì.

Gruppo B In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti GER Germania Ora in gioco 1 1 0 0 4 0 4 3 ESP Spagna Ora in gioco 1 1 0 0 4 1 3 3 FIN Finlandia Ora in gioco 1 0 0 1 1 4 -3 0 DEN Danimarca Ora in gioco 1 0 0 1 0 4 -4 0

Highlights: Germania - Danimarca 4-0

La Danimarca aveva messo fine ai 22 anni di regno della Germania nei quarti di finale del 2017, piazzandosi al secondo posto di quell'edizione. Per questo in molti si aspettavano un'altra vittoria delle danesi nella prima giornata. Invece la Danimarca ha subito la più pesante sconfitta in gare ufficiali dal 5-0 con la Norvegia nella partita inaugurale della prima fase a gironi del 1997. Come sottolineato da Pernille Harder dopo la gara, questa Danimarca è molto cambiata rispetto a cinque anni fa e deve trovare rapidamente l'amalgama giusta con le giovani promesse della squadra. Contro la Finlandia però non potrà contare sulla forte e giovane attaccante Katherine Kühl, espulsa contro la Germania.

La Finlandia è sempre stata considerata un'outsider del girone, ma ha dato del filo da torcere alla Spagna nonostante il 4-1 finale suggerisca il contrario. La storia però è dalla sua parte: la Finlandia infatti ha battuto la Danimarca nell'ultimo WEURO in Inghilterra, nel 2005, superando un girone molto difficile all'esordio nel torneo, e ha ripetuto l'impresa nella prima partita di quattro anni fa ad Helsinki da padrona di casa. Riusciranno a centrare la terza vittoria al Milton Keynes?

La statistica: il gol di Linda Sällström contro la Spagna non è stato solo l'unico gol segnato nel primo minuto di una partita di Women'S EURO da quando nel 1997 è stata istituita la fase a gironi, ma ha anche fatto di lei la più anziana marcatrice della Finlandia in una fase finale del torneo, che si aggiunge al record di più giovane dopo l'unico altro gol in una fase finale: contro l'Inghilterra nel 2009.

Highlights: Spagna - Finlandia 4-1 

Già prima delle prestazioni di venerdì di entrambe le squadre, questa era una delle gare più attese della fase a gironi. E con la possibilità di qualificarsi matematicamente in caso di vittoria in base alle combinazioni dei risultati, entrambe sicuramente giocheranno a viso aperto.

Le tedesche saranno felici di tornare a Brentford, dove hanno disputato una partita all'altezza del loro periodo d'oro che ha attraversato più di due decenni dalla metà degli anni '90, ma anche la Spagna non ha nulla da invidiare in attacco alle tedesche anche in assenza delle infortunate Alexia Putellas (che ha guardato da bordo campo con la maglia di Virginia Torrecilla) e Jenni Hermoso.

La statistica: le due squadre hanno pareggiato 1-1 a Middlesbrough a febbraio, con le reti di Alexia e Lea Schüller (all'88').