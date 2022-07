Austria - Irlanda del Nord 2-0: Schiechtl e Naschenweng regalano la vittoria alle austriache

Con la vittoria per 2-0 contro l'Irlanda del Nord, salgono le speranze per l'Austria di qualificarsi ai quarti di finale di UEFA Women's EURO 2022. L'Irlanda del Nord sarà invece matematicamente fuori dal discorso qualificazione. se la Norvegia non batterà l'Inghilterra nella partita serale.

Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra maturata nei minuti iniziali, l'Austria si riscatta nella seconda giornata contro l'Irlanda del Nord e vince 2-0 rilanciandosi in classifica.

Le austriache partono forte e devono aspettare solo 19 minuti per passare in vantaggio. Su una punizione battuta dal limite dell'area da Sarah Puntingam, la terzina destra Katharina Schiechtl arriva prima di tutte e con una deviazione al volo porta in vantaggio le austriache.

La partita non è spettacolare ma non mancano le occasioni da entrambe le parti. Quando la gara sembra ormai destinata sull'1-0, ecco che le austriache raddoppiano con Naschenweng, abile a raccogliere un lancio lungo di Putingam e battere il portiere avversario con una conclusione potente e precisa.

SOUTHAMPTON, ENGLAND - JULY 11: Barbara Dunst of Austria is presented with the VISA Player Of The Match Award after their sides victory during the UEFA Women's Euro 2022 group A match between Austria and Northern Ireland at St Mary's Stadium on July 11, 2022 in Southampton, England. (Photo by Christopher Lee - UEFA/UEFA via Getty Images)

UEFA via Getty Images